“STA FERMO. CHECK COMPLETATO, NON C’E’ NULLA” - IL CLAMOROSO AUDIO DEL VAR SUL RIGORE NON CONCESSO AL BOLOGNA CONTRO LA JUVE: COSA HANNO DETTO ALL’ARBITRO DI BELLO DALLA SALA VAR FORNEAU E NASCA (SI VA DAL “POSSIBILE RIGORE” ALLA RCHIESTA DI ALTRE INQUADRATURE FINO ALLA SENTENZA DI NASCA: “PER ME NO”) – IL DESIGNATORE ROCCHI: “E’ RIGORE SOLARE” - VIDEO

L'episodio del mancato rigore al Bologna nella partita contro la Juventus aveva portato l'arbitro Di Bello nella bufera. Ora, a distanza di giorni, a Coverciano è stato diffuso l'audio tra il direttore di gara e la sala Var che chiarisce ogni dubbio. Ecco spiegato il motivo per il quale non è stato assegnato il rigore ai rossoblu.

L'audio tra la sala Var e Di Bello

Dopo momenti di incertezza Di Bello ha deciso di non assegnare il rigore al Bologna nel match contro la Juve. Decisione che ha fatto discutere, certo, ma che a distanza di giorni ha avuto una spiegazione grazie agli audio diffusi da Coverciano. Il direttore di gara ha infatti ricevuto una segnalazione dalla sala Var in cui si afferma: "Sta fermo, guarda, bravo. Check completato, puoi riprendere il gioco”

Da ilnapolista.it

È uscito oggi il famoso audio Di Bello-Fourneau-Nasca in Juventus-Bologna in cui è andato in scena il clamoroso errore per il rigore negato Dopo momenti di incertezza Di Bello ha deciso di non assegnare il rigore al Bologna nel match contro la Juve. Decisione che ha fatto discutere, certo, ma che a distanza di giorni ha avuto una spiegazione grazie agli audio diffusi da Coverciano.

“Possibile rigore” la prima uscita di Forneau subito dopo il fallo Iling-Junior. Poco dopo lo stesso Forneau chiede ai tecnici di mostrare altre angolazione per capire meglio l’accaduto. Qui poi succede l’inspiegabile: il fischietto 39enne dice “No, sta fermo, guarda”in merito all’esterno bianconero. “Per me no” prosegue Nasca. Tutto liquidato in pochi secondi e concluso con “Check completato, non c’è nulla”.

Rocchi a Coverciano per il raduno con gli arbitri ammette

«Check superficiale e troppo breve: non si sono soffermati sul contatto. Errore. Ai miei ragazzi prima non l’ho fatto nemmeno vedere: perché è rigore solare (…)

