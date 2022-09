MARA-NORMAL ACTIVITY - CONTINUANO GLI AVVISTAMENTI DI DIEGO MARADONA IN GIRO PER IL MONDO - QUESTA VOLTA ARRIVA DALLA SCOZIA: DURANTE UN'INTERVISTA A LIAM FOX, VICE ALLENATORE DEL DUNDEE UNITED, SI VEDE LA SAGOMA DI UN UOMO CHE SOMIGLIA MOLTISSIMO AL "PIBE DE ORO" CHE FA JOGGING- LA VOCE SI È SUBITO DIFFUSA SUI SOCIAL, FACENDO IMPAZZIRE I TIFOSI ARGENTINI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE SEGNALATA LA "PRESENZA" DEL "DIEZ" DOPO LA SUA MORTE… - VIDEO

Maurizio De Santis per www.fanpage.it

MARADONA AVVISTATO SUL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL DUNDEE UNITED

La chioma è quella folta di un tempo. La postura, i calzettoni abbassati, il capo chino e il passo caracollante lasciano pensare che sia proprio lui, Diego Armando Maradona, nel momento migliore della carriera. Quello di Messico 1986 e di un Mondiale vinto al top della forma trascinando l'Albiceleste con le sue prodezze, scandito dal gol del secolo e da quella furbata che in Inghilterra ancora maledicono nonostante sia passata alla storia come la mano de dios.

MARADONA AVVISTATO SUL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL DUNDEE UNITED

Impossibile sia l'ex Pibe de Oro. È morto due anni fa. Eppure quella persona che si intravede alle spalle di Liam Fox (vice allenatore del Dundee United) mentre corre sul campo del centro sportivo è incredibilmente somigliante all'ex campione sudamericano. Una suggestione tale – e non è certo l'unica capitata da quando è deceduto – da trasformare in virale quello spezzone d'intervista mandata in onda da Sky Sports Inghilterra, durante il quale si nota la sagoma dell'uomo che fa jogging.

MARADONA AVVISTATO SUL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL DUNDEE UNITED

"Che ci fa Diego in Scozia?", è la voce che s'è diffusa con rapidità sui social network e ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della Seleccion e quelli sudamericani per i quali s'è trattato di una sorta (l'ennesima) apparizione mistica della stella calcio mondiale che è nella storia dello sport internazionale.

Una leggenda (ancora) vivente per molti che in quei movimenti e in quelle fattezze hanno creduto di rivedere il Dieci ma sono rimasti preda di una piacevole, nostalgica allucinazione collettiva. Quella sensazione che ti porta a percepire come reale qualcosa che è solo nella tua mente. Scherzi del cuore e dei ricordi che vengono fuori all'improvviso e in maniera dirompente da qualche angolo della memoria.

MARADONA AVVISTATO SUL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL DUNDEE UNITED

Una situazione onirica, da sogno a occhi aperti: del resto, non era questa la sensazione che restituiva veder giocare Maradona? Sì ma in questa – come in altre occasioni – c'è una spiegazione molto più semplice e naturale dettata dalla somiglianza fisica e nulla più. Similitudine che si nota nella clip condivisa su Twitter da @JReddicen e fa ancora battere il corazon agli inguaribili romantici che serbano nel cuore le emozioni più belle legate a Maradona.

Non è vero ma ci credo… dicono rimuginando su quei frame. Qualcosa del genere è accaduto anche il primo giugno scorso, quando a Wembley s'è giocata la Finalissima tra l'Italia campione d'Europa e l'Argentina. Allora sulle tribune dello stadio londinese le sembianze di un uomo con un berretto e dalla fisionomia molto simile a quella del Diez pure fece gridare al miracolo. Cose che capitano a chi guarda con gli occhi dell'anima, non con quelli della mente e della ragione.

