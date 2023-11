IL PIZZINO DEI VERTICI DEL MILAN A PIOLI DOPO LA SCONFITTA COL BORUSSIA DORTMUND: "LA CHAMPIONS È UNA NECESSITÀ PER CLUB E TIFOSI" – GIROUD SBAGLIA IL RIGORE, UN’ALTRA NOTTE STONATA PER I ROSSONERI CHE ORA, PER ANDARE AVANTI, DOVRANNO VINCERE A NEWCASTLE E SPERARE NEL SUCCESSO DEL BORUSSIA DORTMUND CONTRO IL PSG – TIFOSI PARIGINI DISPERATI PER L’ENNESIMA PAPERISSIMA DI DONNARUMMA – CIRO IMMOBILE TRASCINA CON UNA DOPPIETTA LA LAZIO AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS...

Alessandra Gozzini per gazzetta.it - Estratti

Non è stata la partita che Gerry Cardinale avrebbe voluto vedere dalla tribuna vip. Agli occhi del presidente di RedBird, e quindi del Milan, si è presentata una squadra decisamente poco brillante. E sì che la grande notte di Champions League avrebbe dovuto tornare a illuminare San Siro.

La delusione è inevitabile: nella Champions sono riposte le speranze del club. Solo partecipando al torneo dei campioni il Milan ha la possibilità di esibirsi sulle scene più importanti d’Europa, meccanismo che poi attiva una reazione a catena: maggior visibilità, maggiori introiti, maggior possibilità di investimento. La musica non si è ancora abbassata del tutto: Stefano Pioli dovrà andare a vincere a Newcastle e sperare nel successo del Borussia Dortmund contro il Paris Saint Germain. Intanto un’altra notte stonata rischia di compromettere a fine novembre il cammino europeo della squadra.

La presenza di Gerry Cardinale a Milano non è casuale: quasi mai ha mancato gli appuntamenti più importanti. E i vari blitz in città diventano sempre viaggi di lavoro. L’ultima volta ne aveva approfittato per definire il nuovo eventuale campo d’azione di Zlatan Ibrahimovic, con cui si è confrontato anche prima della partita di ieri. Nella lista degli impegni milanesi figurano gli appuntamenti che riguardano il nuovo stadio, una priorità a prescindere dal risultato di ieri. Che però resta il pensiero fisso di proprietà e dirigenza.

Inevitabile oggi un confronto su questioni tecniche: nel processo ad allenatore e giocatori vanno comunque considerate una serie di attenuanti. Il rigore sbagliato da Giroud avrebbe potuto indirizzare la partita in un altro verso. L’infortunio di Thiaw, uscito in stampelle, ha tolto certezze alla difesa: al suo posto è entrato Krunic, che nell’anno dell’ultimo scudetto rossonero giocava da trequartista. Infine il Borussia ha colpito quando il Milan si era spinto all’attacco nel tentativo di rimonta. Tutti punti che Cardinale ha annotato, e con lui gli altri vertici societari seduti al suo fianco: il presidente Scaroni (non la serata migliore per festeggiare il compleanno) e l’a.d. Furlani.

(...)

ENTRA IMMOBILE E LA LAZIO RINGRAZIA. BIANCOCELESTI AGLI OTTAVI GRAZIE A... SIMEONE

Estratto da gazzetta.it

Una doppietta di Ciro Immobile nel finale di una gara che sembrava senza svolta regala alla Lazio tre punti contro il Celtic che di lì a due ore si sarebbero rivelati fondamentali per la qualificazione. Con dieci punti conquistati e la successiva vittoria dell'Atletico in casa del Feyenoord (3-1), i biancocelesti si sono assicurati il passaggio alla fase a eliminazione con una giornata di anticipo. Intanto, la squadra di Sarri con la firma nobile del suo capitano (arrivato a 203 reti con la Lazio) schierato dal 16’ del secondo tempo dopo essere partito dalla panchina per far posto a Castellanos, aveva conquistato contro gli scozzesi il successo chiave davanti ai 50mila dell’Olimpico.

DONNARUMMA

Estratto da corriere.it

Un bruttissimo errore di Donnarumma ha spianato la strada al Newcastle, che al Parco dei Principi ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 ed è stato raggiunto solo dal rigore di Mbappé al 97’

A sbloccare i conti ci ha pensato Isak, ma fa notizia l’ennesimo svarione di Gigio, tre settimane fa fischiatissimo dai tifosi del Milan nel match poi vinto 2-1 dai rossoneri. A Parigi stadio ammutolito dal vantaggio dei Magpies: Isak ha dovuto solo appoggiare in rete un pallone respinto a due passi in maniera sciagurata da Donnarumma.

Un intervento davvero goffo quello del portiere della Nazionale su una conclusione dal limite dell’area, un tiro centrale e non irresistibile. L’ex rossonero sta confermando il suo momento no, dopo la prestazione incerta nel 5-2 rifilato al Monaco di venerdì. I tifosi del Psg ormai gli perdonano poco. «Ancora una volta è colpevole», il commento di Rmc.

