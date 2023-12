POLVERIERA PSG! ALTA TENSIONE TRA LUIS ENRIQUE E MBAPPE’: "NON GIOCA DOVE VUOLE" - L'ATTACCANTE HA CHIESTO DI GIOCARE SULLA FASCIA MA IL TECNICO NON SENTE RAGIONI E CONTINUA A SCHIERARLO AL CENTRO DELL'ATTACCO. E A GENNAIO MBAPPE’ SARÀ LIBERO DI FIRMARE PER ALTRI CLUB. IL REAL MADRID SEGUE CON GRANDE INTERESSE TUTTA LA QUESTIONE…

Estratto da corrieredellosport.it

luis enrique mbappè

Un problema in più per Nasser Al-Khelaifi e soci. Secondo L'Equipe si può leggere così la presunta tensione nei rapporti tra Luis Enrique e Kylian Mbappé. L'attaccante francese, infatti, è in scadenza di contratto e a gennaio sarà libero di firmare con altri club, anche se il Psg continua a corteggiarlo per rinnovare l'accordo e non perderlo a parametro zero. Venticinque anni domani, secondo il quotidiano transalpino il giocatore è in rotta con il tecnico spagnolo anche per questioni tattiche.

L'ex Roma e Barça ultimamente lo ha schierato da centravanti, una posizione che, a quanto sembra, Mbappé non gradirebbe, abituato com'è a fare la differenza sulla fascia. Il Real Madrid, come sempre, segue con grande interesse tutta la questione, da anni è in attesa del giocatore e questa potrebbe essere la volta buona, senza dimenticare le maxi-offerte che arrivano dall'Arabia Saudita.

luis enrique mbappè

luis enrique mbappè

luis enrique 3