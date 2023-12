LA ROMA SENZA DYBALA E LUKAKU NON VALE NIENTE: IL BOLOGNA LIQUIDA I GIALLOROSSI 2-0 (MORO E AUTOGOL DI KRISTENSEN) E SI ISSA AL QUARTO POSTO - MOURINHO TOGLIE RENATO SANCHES DOPO 18 MINUTI DI NULLA: UNA BOCCIATURA CLAMOROSA DEL GIOCATORE FORTEMENTE VOLUTO DA TIAGO PINTO – PELLEGRINI E’ UN ECTOPLASMA, SPINAZZOLA UN EX CALCIATORE. LLORENTE E NDICKA FANNO RIMPIANGERE SMALLING - MOU: "VOGLIO CONTINUARE AD ALLENARE LA ROMA...

+++#Mourinho: "Con proprietà non ho parlato ma io voglio continuare ad allenare la Roma e i tifosi sono unici. Sarebbe dura per me la separazione. Se la separazione dovesse avvenire non sarebbe mai per decisione mia".+++ #BolognaRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 17, 2023

Il Bologna ha battuto 2-0 la Roma nella 16a giornata di Serie A vincendo lo scontro diretto per il quarto posto con una prestazione di alto livello. Al Dall'Ara, in una partita intensa e decisa, la squadra di Thiago Motta ha sbloccato il match al 37' con un'azione in verticale che ha liberato al tiro Moro su assist di Ndoye. Subito dopo l'intervallo è arrivato il raddoppio con la sponda di Zirkzee che ha liberato Ferguson sulla destra, trovando l'autorete di Kristensen sul tiro-cross. La reazione della Roma ha portato a due occasioni per Pellegrini e Belotti e nulla più.

I più vecchi lo ricorderanno: quando, a Usa '94, Arrigo Sacchi, con l'Italia in 10, tolse Roberto Baggio dal campo le telecamere inquadrarono il giocatore stupito: "Chi? Io?", disse Baggio. Non ha parlato, ma la faccia era più o meno la stessa, quella di Renato Sanches quando José Mourinho lo ha tolto dal campo a Bologna dopo appena 18'. Entrato al 45', al 62' ha lasciato il posto a Bove dopo aver perso tutti i palloni possibili e aver fatto un fallo inutile. Un messaggio chiaro: al giocatore, perché così non si può entrare in campo, e forse anche a chi lo ha preso sottovalutando la sua condizione fisica. Sanches, dopo lo stupore, ha lasciato il campo e, mestamente, si è accomodato in panchina.

