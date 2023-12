L’INTER E’ DI UN ALTRO PIANETA: LAUTARO E THURAM STENDONO LA LAZIO, INZAGHI VOLA A +4 SULLA JUVE – “IL TORO”, CHE HA SEGNATO L'1-0 APPROFITTANDO DI UN RETROPASSAGGIO SBAGLIATO DI MARUSIC, HA MOSTRATO UNA MAGLIETTA SPECIALE PER BAHÍA BLANCA, LA SUA CITTÀ D'ORIGINE, COLPITA NELLE SCORSE ORE DA UNA GRAVE TRAGEDIA. IL TETTO DI UNA STRUTTURA SPORTIVA È CROLLATO MENTRE ERA IN CORSO UNA GARA DI PATTINAGGIO. TREDICI LE VITTIME - VIDEO

Da gazzetta.it - Estratti

lautaro lazio inter

L'Inter batte la Lazio e vola a +4 sulla Juventus seconda. In una trasferta sulla carta complicata, Inzaghi ottiene i 3 punti e non perde l'occasione di allungare sulla Signora, venerdì fermata sull'1-1 dal Genoa. Nella notte dell'Olimpico decisiva la ThuLa: Lautaro segna l'1-0 approfittando di un retropassaggio sbagliato di Marusic per saltare Provedel e depositare in rete. Il raddoppio nella ripresa con Thuram che sfrutta un assist di Barella.

LA TRAGEDIA DI BAHIA BLANCA

Da sport.virgilio.it - Estratti

La città di Bahía Blanca e il sud del paese sono stati flagellati nelle scorse ore da una vera e propria tempesta, con forti piogge e venti che hanno raggiunto i 140 chilometri orari. Calamità naturali che hanno provocato la morte di 13 persone. Il tetto di una struttura sportiva, il Club Bahiense del Norte, è crollato mentre era in corso una gara di pattinaggio. Tredici le vittime, macabro e triste bilancio confermato dallo stesso presidente argentino, Javier Milei.

Dopo un comunicato del comune di Bahía Blanca, che ha confermato il crollo del tetto del palazzetto e la scomparsa di tredici persone, aggiungendo che altre erano ancora intrappolate sotto le macerie, coi vigili del fuoco all’opera per metterle in salvo, è arrivato il messaggio del neo presidente: “Sono profondamente rammaricato per la perdita di vite umane. Invio le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e chiedo a tutto coloro che si trovano nelle zone a rischio di restare nelle proprie case”.