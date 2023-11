SALE LA FEBBRE PER JUVE-INTER – ALLEGRI: "LORO SONO I FAVORITI PER LO SCUDETTO, PER NOI E’ UN TEST IMPORTANTE MA NON DECIDE NIENTE" – SIMONE INZAGHI REPLICA: " NOI NON CI NASCONDIAMO, LA JUVE VICINA IN CLASSIFICA? ME L?ASPETTAVO – E SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DI BEPPE MAROTTA, EX DELLA SFIDA: "NON SO SE È UFFICIALE, MA SAREI MOLTO CONTENTO PERCHE’…”

DA tuttosport.com

simone inzaghi e max allegri

"Domani sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno, si affrontano la prima contro la seconda, sappiamo tutti che significato ha Juve-Inter, è una partita importante per entrambe le squadre che stanno facendo un ottimo percorso e stanno difendendo bene, sarà una partita con tanti duelli individuali, dovremo fare molto bene". Lo ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia Juventus-Inter. Il tecnico nerazzurro commenta poi la notizia del rinnovo del contratto di Beppe Marotta, ex della sfida: "Non so se è ufficiale, ma sarei molto contento per i dirigenti ma soprattutto per l'Inter perché sarebbe un grande segnale per il futuro".

INZAGHI ALLEGRI

Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Se mi aspettavo la Juve così vicina in classifica? Assolutamente sì, chiaramente, la Juventus ha un allenatore come Allegri ed è un'ottima squadra. Vuole sempre vincere, come l'Inter del resto: ha grandissime ambizioni e quest'anno ha più tempo per preparare le partite, sappiamo tutti che è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è uno stimolo per migliorarci ogni giorno.

Ci sono dei momenti in cui dicono che la squadra da battere è l'Inter e altri in cui dicono che ci siamo indeboliti, ma dipende sempre dai risultati. Quanto conta fare punti a Torino? Conta tantissimo, ma non è una partita decisiva. Sicuramente sarà importante nel corso del campionato, ma siamo a un terzo del campionato. Ovviamente sappiamo il valore di Juventus-Inter per tutti. Cercheremo di fare il nostro calcio, sapendo di affrontare una squadra molto forte, compatta e con grandi campioni.

(...)

max allegri e simone inzaghi 3