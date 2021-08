TAMMY ABRAHAM LI VARRÀ ‘STI 40 MILIONI? – IL CALCIATORE INGLESE È L’ACQUISTO PIU COSTOSO DELLA STORIA DELLA ROMA E I TIFOSI HANNO GRANDI SPERANZE IN LUI: E INFATTI IERI (A FERRAGOSTO) ERANO UN CENTINAIO AD ATTENDERLO A CIAMPINO - SECCHIONE E CON UN FRATELLO CALCIATORE, È ENTRATO NELL’ACADEMY DEL CHELSEA A SOLI SETTE ANNI E HA PIU DI DUE MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM. DETTAGLIO NON DA POCO: CON LUI ARRIVA A ROMA ANCHE LA BOMBASTICA FIDANZATA LEAH MONROE

TAMMY ABRAHAM FIRMA CON LA ROMA, ECCO 5 COSE CHE NON SAPETE ANCORA DI LUI

Salvatore Riggio per www.corriere.it

L’arrivo

Il giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto, è atterrato a Ciampino Tammy Abraham, il nuovo acquisto della Roma, Arriva dal Chelsea ed è sbarcato nella Capitale insieme a Tiago Pinto, direttore generale dei giallorossi, orgoglioso di averlo strappato all’Arsenal sborsando oltre 40 milioni di euro.

Ad attendere l’attaccante c’erano un centinaio di tifosi, non pochi considerando il giorno e l’orario. Oggi è attesa l’ufficialità: è previsto che nei prossimi giorni torni in Inghilterra per completare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quando calciatore extracomunitario. Quando tornerà farà, invece, i cinque giorni di quarantena, con la Asl che, salvo sorprese, accorderà il permesso casa-lavoro casa per cui potrà allenarsi.

Una vita nel Chelsea

È nato a Camberwell, nel sud di Londra, il 2 ottobre 1997: di lì sono anche Reiss Nelson (ora all’Arsenal) e Jadon Sancho (svezzato dal Manchester City, ma adesso allo United). Nella sua giovane carriera ha iniziato a vincere subito con la maglia del Blues (è entrato nell’Academy all’età di sette anni).

Con l’Under 18 ha conquistato due Coppe Giovanili Fa e due Youth League, la Champions dei giovani. Ha sempre avuto una passione: il calcio. E un sogno: segnare e vincere tutto. Di gol, nel vivaio, ne ha fatti, eccome, Se ne contano 74 in 98 gare.

Bravo a scuola

Non solo lo sport, ma anche un altro amore: lo studio. Fino all’età di 16 anni – a differenza dei suoi compagni – ha sempre scelto la scuola. Una cosa non ha mai escluso l’altra. Ha studiato alla Pimlico School e ha sempre avuto buoni voti.

Fratello calciatore

Papà nigeriano e mamma inglese. Questo il suo nome completo: Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo Abraham. Ha un fratello, si chiama Timmy, anche lui fa il calciatore e gioca nel ruolo di centravanti: ha 20 anni. Il Fulham lo ha ceduto in prestito al Newport County, in League Two, quarta divisione inglese.

Insulti razzisti

Il 16 maggio 2016 Abraham ha debuttato in prima squadra con il Chelsea nel match contro il Liverpool. Poi solo prestiti al Bristol City (23 gol in 41 gare in Championship. la B inglese), allo Swansea City (cinque sigilli in 31 partite) e all’Aston Villa (26 centri in 40 presenze) per tornare a Stamford Bridge nel 2019 e fare in tempo a vincere la Champions qualche mese fa contro il Manchester di City di Pep Guardiola. Anche se in realtà il suo inizio non è dei migliori perché nell’estate del ritorno ai Blues sbaglia il rigore nella Supercoppa Europea contro il Liverpool. Un errore grave e pesante, al quale seguono anche degli insulti razzisti.

Milioni di follower

Abraham ha superato il muro dei due milioni di follower su Instagram. Il nuovo attaccante della Roma è molto amico di Tomori, difensore del Milan. Sono cresciuti insieme nel Chelsea: lo ritroverà da avversario nel campionato italiano. A Londra, dopo gli allenamenti, frequentava spesso Mount, Pulisic e Loftus-Cheek. Ottimi rapporti anche con Calwert-Lewin, centravanti dell’Everton, e Jadon Sancho, ex Borussia Dortmund, ora al Manchester United.

