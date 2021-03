VIDEO – “UNA VOLTA HO MESSO GATTUSO A TESTA IN GIU’ IN UN BIDONE” – IBRA DA FAZIO RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON L'EX COMPAGNO AI TEMPI DEL MILAN: "SCHERZAVAMO, LUI È UN DURO, MA È COME QUANDO SI SFIDANO TYSON, MUHAMMAD ALI E BRUCE LEE. RINO E’ IL PREFERITO DI MIO FIGLIO. IERI L’HO CHIAMATO PER…" - E POI CANTA "FRA MARTINO" IN SVEDESE - VIDEO

Da video.corriere.it

Zlatan Ibrahimovic racconta a Fabio Fazio: «Ieri ho chiamato Gattuso, per chiedergli un messaggio per mio figlio, visto che è il suo compleanno e Rino è il suo preferito. Gli ho detto se non me lo mandi, mi presento a Napoli e me lo fai in diretta. Una volta ho messo Rino a testa in giù in un bidone. Lui è un duro, ma è come quando si sfidano Tyson, Mohamed Ali e Bruce Lee, l’ho messo nel bidone a testa in giù».

