30 ott 2022 14:45

CHE VI AVEVAMO DETTO? NON È FIN-ITA! – DOMANI SCADE LA PROROGA DELLA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA CON IL FONDO CERTARES, PER LA VENDITA DI “ITA AIRWAYS”. E FILTRA L’IPOTESI CHE POSSA ESSERE CHIESTO ALLA CORDATA MSC-LUFTHANSA DI RILANCIARE CON UNA NUOVA OFFERTA! – CHE SUCCEDERÀ QUANDO IL DG DEL TESORO, SOSTENITORE DI AIR FRANCE-CERTARES, SARÀ FUORI DA VIA XX SETTEMBRE?