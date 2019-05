DIS-UNITED COLORS OF BENETTON – GRANDI MANOVRE NELLE AZIENDE DELLA FAMIGLIA VENETA: L’AD DELLA HOLDING “EDIZIONE” MARCO PATUANO SI AVVIA ALL’USCITA. LA DECISIONE SPETTA AI QUATTRO RAMI DELLA FAMIGLIA, MA LUCIANO ESCLUDE CHE AL TIMONE SALIRÀ UN BENETTON – COME DAGO-ANTICIPATO, IL FAVORITO ALLA SUCCESSIONE È CARLO BERTAZZO, A CUI NEL 2016 GILBERTO PREFERÌ PATUANO, CHE ORA POTREBBE TORNARE NEL SUO SETTORE: LE TLC

2 – BENETTON, PATUANO VERSO L’USCITA

Francesco Spini per “la Stampa”

Scattano le grandi manovre in casa Benetton. La scomparsa di Gilberto, avvenuta lo scorso ottobre, pochi mesi dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, sta provocando gli inevitabili assestamenti. Si parte dalla holding di famiglia, Edizione, il cui amministratore delegato, Marco Patuano, non sarà confermato nel suo incarico e si avvia all' uscita.

Il 24 giugno l' assemblea dovrà eleggere i componenti del consiglio di amministrazione, giunto alla scadenza dei tre anni. E, come conferma in un' intervista a Repubblica il patriarca di famiglia, Luciano Benetton, ci sarà un ricambio alla guida: «A sostituire Marco Patuano non sarà un Benetton. Non le faccio ancora il nome ma le posso dire che sarà un interno».

Le parole del capofamiglia escludono che il timone passi a suo figlio Alessandro che, a quanto raccontano, osserva la vicenda da debita distanza. In assenza di passi ufficiali di qualsivoglia natura, le opzioni sono diverse anche se come favorito ricorre il nome, già formulato dal sito Dagospia, dell' attuale direttore generale Carlo Bertazzo.

Un manager di lungo corso a Treviso, per cui siede nel patto di Mediobanca, che ha affiancato prima Gianni Mion, quindi Patuano. Quest' ultimo era stato chiamato alla guida di Edizione nell' ottobre del 2016 da Gilberto, dopo che questi aveva rotto il sodalizio trentennale con Mion. Dicono che smise di parlargli quando scoprì dai giornali che sarebbe entrato nel consiglio della Popolare di Vicenza, di cui sarebbe stato l' ultimo presidente prima della liquidazione.

Si narra che già allora c' era chi in famiglia al posto di Patuano avrebbe voluto Bertazzo. Gilberto, che sul fronte finanziario aveva carta bianca, impose la sua scelta. Oggi che non c' è più, le ultime generazioni vogliono dire la loro.

Sussurrano che Luciano avrebbe riconfermato Patuano per il triennio. I suoi nipoti Sabrina (figlia, di Gilberto), Franca (figlia di Giuliana) e Christian (figlio di Carlo, anch' egli scomparso l' anno scorso, a luglio), rappresentanti dei rispettivi rami familiari in cda (Andrea, altro figlio di Carlo, è ad di Proposta, la cassaforte del ramo) hanno deciso altrimenti.

In una holding in cui Gilberto è stato molto presente nel definire i progetti, ora si sta cercando una nuova strategia. Si è poi parlato, a torto o a ragione, di attriti dell' ad con altri manager del gruppo. Insomma, storia finita. Edizione è nata nel 1981 su impulso di Gilberto per reinvestire gli utili (un tempo floridi) del gruppo Benetton allargando il raggio d' azione. Il mandato a Patuano era quello di diversificare anche internazionalizzando la holding.

Così alle autostrade in Italia, agli aeroporti di Roma e Nizza, ad Autogrill nella ristorazione, sotto la sua gestione si sono aggiunte le autostrade spagnole e sudamericane di Abertis, le torri tlc di Cellnex. Edizione è salita al 4% in Generali (dove Luciano Benetton riapre il fronte comune con Caltagirone, Del Vecchio e Mediobanca, «un bel pacchetto italiano che, tutti e tre insieme, vorremmo rinforzare»), ha investito in Prysmian. Ora per Patuano - sul cui curriculum campeggiano i 26 anni in Tim fino a diventarne ad - si apre la possibilità di tornare nel suo settore d' elezione: potrebbe essere tra i candidati alla guida di Sky, che a ottobre, grazie a un accordo con Open Fiber, si prepara a lanciare un servizio di banda ultra larga. Per i Benetton comincia, invece, l' ennesimo capitolo.

