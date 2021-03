ELKANN IN TACCO 12 - EXOR, LA HOLDING DELLA FAMIGLIA AGNELLI, HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON CHRISTIAN LOUBOUTIN: INVESTIRÀ 541 MILIONI DI EURO NELLA SOCIETÀ PER DIVENTARE AZIONISTA AL 24%, AL FIANCO DEI SUOI FONDATORI - LA FAMIGLIA AGNELLI NOMINERÀ 2 DEI 7 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ANSA) - Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha raggiunto un accordo con Christian Louboutin per accelerare la prossima fase dello sviluppo della società: investirà 541 milioni di euro per diventare azionista al 24%, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del consiglio di amministrazione della società. L'impegno nel costruire grandi società rende Exor un partner ideale per Christian Louboutin ora che il brand, muovendo da solide basi, mira a cogliere nuove significative occasioni di sviluppo.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2021. Fondata nel 1991, Christian Louboutin è uno dei più importanti nomi del lusso mondiale: famosa per le scarpe da donna dall'inconfondibile suola rossa, la società è riuscita a diversificare le sue attività in altri segmenti, quali calzature da uomo, pelletteria, accessori e bellezza. Ha una presenza commerciale internazionale molto ampia, con circa 150 negozi di proprietà in 30 paesi e una rete mondiale di selezionati rivenditori al dettaglio. Si apre una notevole opportunità - spiega Exor - per sviluppare la presenza del brand, in particolare attraverso un'ulteriore espansione geografica, soprattutto in Cina, anche con il rafforzamento delle sue attuali piattaforme digitali e di e-commerce.

"Nel corso di questi anni - commenta John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor - ho potuto ammirare il talento di Christian con cui ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale. Oggi siamo molto felici di unirci a lui, a Bruno e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l'obiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società.

Condividiamo lo stesso spirito familiare, la stessa cultura e gli stessi valori, che sono alla base di una partnership solida. La straordinaria creatività di Christian Louboutin, la sua energia e la sua visione sono esattamente le qualità che ci vogliono per costruire una grande società". "Exor è una società che pone grande attenzione sul lungo termine - sottolinea Christian Louboutin, fondatore dell'omonima società - e possiede una forte cultura imprenditoriale, a cui il mio partner Bruno ed io teniamo molto, e in cui ci riconosciamo completamente.

Era importante per me, e per i membri della nostra società, che per scrivere una nuova pagina della storia della nostra Maison il partner con cui ci associamo rispettasse tutti questi valori, fosse di mentalità aperta e avesse ambizione e dinamismo. Exor è emerso chiaramente come il nostro partner ideale, con cui continuare l'avventura di Louboutin, che è iniziata proprio 30 anni fa. Il mio team ed io siamo molto felici di questa unione e vorremmo ringraziare John e il team di Exor per la cura che hanno dedicato nel comprendere la storia umana della nostra Maison, per accompagnarci nel modo migliore nei decenni a venire".

