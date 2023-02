LE EMISSIONI STANNO A ZERO (MA I SOLDI CHI CE LI METTE?) – AL PARLAMENTO EUROPEO PROSEGUE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER RENDERE PIÙ "GREEN" GLI EDIFICI: I PALAZZI RESIDENZIALI DOVRANNO ESSERE A EMISSIONI ZERO DAL 2028, MENTRE I PUBBLICI DAL 2026 – IN COMMISSIONE A BRUXELLES FRATELLI D'ITALIA, LEGA E FORZA ITALIA VOTANO CONTRO E SALVINI PAVENTA: “UNA PATRIMONIALE MASCHERATA”

Estratto dell’articolo di Enrico Marro per il “Corriere della Sera”

Avanza l’iter della direttiva Ue per aumentare la prestazione energetica nell’edilizia, che punta alla neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, tenuto conto che gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni di gas serra.

Ieri la commissione Industria del Parlamento Ue ha adottato la sua posizione negoziale che dovrà essere votata in plenaria nella settimana del 13 marzo. Solo col via libera della plenaria può iniziare il negoziato col Consiglio.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Parlamento Ue è stato più ambizioso.

In commissione il testo è passato con 49 sì, 18 no e 6 astensioni. FdI, Lega e FI hanno votato in maniera compatta contro. Il Pd a favore, così come i Verdi (tra cui Ignazio Corrao) e i quattro rappresentanti del gruppo della Sinistra. Nicola Danti di Renew Europe si è astenuto. Per il M5S «la direttiva è un’opportunità storica».

FdI promettere battaglia «perché questa norma venga annullata o radicalmente modificata». Per il leader della Lega Matteo Salvini è «una patrimoniale mascherata». E per FI bisogna «evitare derive ideologiche in Europa». Patrizia Toia del Pd ha sottolineato che è passata «la linea del cambiamento ma con più tempo e flessibilità».

Salvo imprevisti, i nuovi edifici residenziali dovrebbero essere a emissioni zero dal 2028, mentre i nuovi pubblici dal 2026 (la Commissione ha proposto rispettivamente il 2030 e il 2027).

Secondo il Parlamento Ue gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033 mentre gli edifici non residenziali e pubblici le stesse classi entro il 2027 e il 2030 (la Commissione ha proposto F ed E). […]

