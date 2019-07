“A SDOGANARE L’ABBIGLIAMENTO DA SPIAGGIA CI AVEVA GIÀ PENSATO LA BOLDRINI IN UDIENZA DAL PAPA” – VITTORIO SGARBI INTERVIENE SULLA CROCIATA DEL DEPUTATO FEDERICO MOLLICONE CONTRO LE COLLEGHE SCOLLACCIATE E RICORDA QUANDO L’ALLORA PRESIDENTA DELLA CAMERA SI PRESENTÒ DAL PONTEFICE IN CIABATTE – LAURETTA IN MOSCHEA SI COPRIVA CON IL VELO E POI IN VATICANO SI PRESENTAVA COME UNA GATTARA

3 – LA CROCIATA DEL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA FEDERICO MOLLICONE CONTRO LE COLLEGHE SCOLLACCIATE E A COSCE SCOPERTE: “SE GLI UOMINI NON POSSONO STARE SENZA GIACCA, CREDO CHE ANCHE LE COLLEGHE POSSANO INDOSSARE ALMENO UNA CAMICETTA”

#montecitoriobeach A sdoganare l’abbigliamento “da spiaggia” in ambito istituzionale, ci aveva già pensato l’ex presidente della Camera Laura Boldrini in udienza dal Papa. @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @fmollicone — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) 4 luglio 2019

Fa discutere il caso sollevato da Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, che sul suo profilo Facebook ha denunciato come alcune deputate si presentino alla Camera in abiti assai poco istituzionali per affrontare il grande caldo. "Benvenuti a Montecitorio Beach", esordiva sui social Mollicone.

E sulla vicenda, ora, interviene anche Vittorio Sgarbi. Lo fa su Twitter, ricordando come "a sdoganare l'abbigliamento da spiaggia in ambito istituzionale, ci aveva già pensato l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, in udienza dal Papa". Il riferimento del critico d'arte è a quando, nel luglio del 2017, la fu presidenta della Camera si presentò dal Pontefice in ciabatte. Non il massimo, effettivamente.

