LA PACE DEL BELLINI – LVMH E LA FAMIGLIA CIPRIANI HANNO TROVATO UN ACCORDO AMICHEVOLE CHE METTE FINE AL GROVIGLIO DI CAUSE SU MARCHI E HOTEL DI LUSSO – TUTTO INIZIO' 5 ANNI FA, QUANDO IL COLOSSO FRANCESE GUIDATO DA BERNARD ARNAULT (ATTRAVERSO BELMOND) PRESE IL CONTROLLO DEL CELEBERRIMO "HARRY’S BAR" DI VENEZIA. NE NACQUE UN CONTEZIOSO SULL'UTILIZZO DEL NOME “CIPRIANI” PER L'APERTURA DI NUOVI LOCALI IN TUTTO IL MONDO – ORA LE DUE PARTI SI SONO SPARTITE I MERCATI GLOBALI…

Estratto dell'articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Lvmh e la famiglia Cipriani brindano a Bellini e trovano un accordo amichevole ponendo fine a un groviglio di cause che va avanti da anni ed è antecedente al 2018, l’anno in cui il colosso del lusso francese aveva rilevato la catena di alberghi di lusso Belmond.

Cinque anni fa Lvmh ha acquistate per oltre 3 miliardi Belmond, che a sua volta aveva in precedenza comprato l’hotel e il celeberrimo Harry’s Bar di Venezia da Arrigo Cipriani, figlio del fondatore e padre dell’attuale ad del gruppo Giuseppe Cipriani. Lvmh, via Belmond, aveva così acquistato la proprietà e la gestione dei locali fondati nel 1931 da Giuseppe Cipriani, rilevando di fatto anche il nome della famiglia come se fosse un marchio.

Intanto i Cipriani, che già gestivano ristoranti in tutto il mondo, hanno continuato ad aprirne di nuovi, inaugurando una formula di ospitalità di lusso detta Casa Cipriani. Lvmh ha quindi ricorsa alle vie legali e le nuove cause si sono sommate alle vecchie dispute di Cipriani con Belmond, che finora ha vinto 27 vertenze su 28.

Poi nel 2021 era scoppiato il casus belli con l’inaugurazione da parte del colosso che fa capo a Bernard Arnault del ristorante di Saint Tropez, un locale talmente simile all’Harry’s Bar da sembrare trasportato dalla laguna di Venezia alla Costa Azzurra. Ieri è stato deciso che il ristorante di Saint Tropez sarà gestito dai francesi via Belmond fino alla fine del 2023, poi anche i Cipriani saranno coinvolti nell’operazione.

L’accordo tombale siglato ieri, grazie alla mediazione del direttore generale di Lvmh Toni Belloni con l’ad del gruppo Giuseppe Cipriani, non prevede nessun conguaglio in denaro, ma solo un dettagliato patto per gestire le attività già in essere nei rispettivi territori e per pianificare le prossime aperture.

Le parti hanno infatti convenuto che l’Hotel Cipriani resta uno e uno solo: ed è quello di Venezia, che oggi è di proprietà di Lvmh.

[…] Lvmh e Cipriani si spartiranno i territori per decidere chi comanda su una serie di insegne di ristoranti e club di lusso sparsi in tutto il mondo: il gruppo francese sarà il proprietario del marchio in Europa, e concederà al gruppo Cipriani una licenza di lungo termine alle attività che gli italiani già gestiscono nel Vecchio continente.

[…] Un tema, quello dei business di famiglia, molto caro a Bernard Arnault che avendo rilevato marchi familiari come Bulgari, Fendi e Loro Piana, e avendo a sua volta una grande famiglia composta da cinque figli, sa bene come sia importante mantenere i legami e l’eredità delle proprie origini e i propri territori nel settore dell’alta gamma.

