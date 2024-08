LA SVOLTA WOKE, CON FILM FEMMINISTI E PIENI DI NERI, FLUIDI E MINORANZE, COSA HA PORTATO A DISNEY? I CONTI IN ROSSO – ORA IL GRUPPO CORRE AI RIPARI: INVESTIRÀ 5 MILIARDI IN CINQUE ANNI TRA EUROPA E GRAN BRETAGNA NELLA PRODUZIONE DI SERIE E FILM - IL CEO DELLA DISNEY, BOB IGER: “IN QUESTO MOMENTO IL MONDO HA BISOGNO PIÙ CHE MAI DI ESSERE INTRATTENUTO” (CHE SIA LA FINE DEI FILM "POLITICI" E DEI MESSAGGI "INCLUSIVI" A TUTTI I COSTI?)

1 – DISNEY: IN UK UN CANTIERE DA 5 MILIARDI PER FILM E SERIE

Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

BOB IGER - CEO DISNEY

Disney investirà circa 5 miliardi in cinque anni tra Europa e Gran Bretagna nella produzione delle serie e dei film che stanno rilanciando i suoi conti, chiusi nel terzo trimestre con 2,6 miliardi di dollari di risultato netto (da una perdita di 460 milioni un anno fa) e 22,3 miliardi di ricavi (+3,6%).

Come ha detto all’ Ft Jan Koeppen, al vertice di Disney per l’area Europa, Medio Oriente e Africa, al centro ci sono i centri inglesi della Pinewood Studios che hanno realizzato «Deadpool & Wolverine» che ha portato 900 milioni di fatturato nei box office alla terza settimana dall’uscita nelle sale. «Inside Out 2» ha addirittura fatto confluire nelle casse dei botteghini 1,5 milioni e dato slancio ai conti Disney.

inside out 2 7

Disney+ è la terza piattaforma di streaming, dopo Netflix e Amazon Prime, negli Usa, in Australia, Gran Bretagna, Spagna e Francia, dice Koeppen. I rivali sono Warner Bros Discovery’s Max e Paramount+. Con questo investimento il Regno Uniti si prepara a diventare la «fabbrica» di Disney. Qualche cosa arriverà anche agli altri Paesi. L’adattamento di The Lions of Sicily spetterà all’Italia.

2. LA DOTTRINA DISNEY: “SIAMO QUI PER INTRATTENERE”

Estratto dell’articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

BOB IGER - CEO DISNEY

«In questo momento il mondo ha bisogno più che mai di essere intrattenuto, e noi prendiamo la cosa molto sul serio». Bob Iger, il capo supremo di Disney arringa i 15mila fan definitivi riuniti all’Honda center della californiana Anaheim sulla «forza senza limiti» del marchio.

La prima serata dell’evento dedicato ai fedelissimi, il D23, è un cartellone- spettacolo, con annunci di peso: con Mandalorian & Grogu , per la prima volta una serie Star Wars diventa un film, il ritorno di Elastic girl e famiglia in Gli incredibili 3 diretto ancora da Brad Bird, la versione live di Lilo e Stitch , la prima serie originale Pixar, Win or Lose . E si scopre che in Toy Story 5 i nostri dovranno vedersela con tablet e giochi elettronici, che Harrison Ford nel nuovo Captain America: A brave new world diventa la versione rossa e letale di Hulk.

bob iger

A scandire gli annunci salgono sul palco i divi, The Rock canticchia con Moana2 , James Cameron vola dalla Nuova Zelanda per svelare il titolo del nuovo Avatar: Fire and ashes con Zoe Saldana e Sam Worthington. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan svelano l’arrivo di Freakier Friday , un venerdì ancora più folle, Gal Gadot porta il primo assaggio del nuovo Biancaneve che la vede regina cattiva (ma i “nani” digitali non convincono).

Disney ha appena annunciato un investimento di cinque miliardi di dollari per produzioni in Europa: «Tutto cià è possibile solo grazie al vostro amore», dicono le star sul palco. Ed è amore ricambiato fino all'ultimo cent.

inside out 2 6