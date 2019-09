VIENI AVANTI, CUPERTINO! - APPLE PRESENTERÀ SUL MERCATO UN IPHONE ECONOMICO? L’ENNESIMA INDISCREZIONE SUL MODELLO LOW COST DELLA MELA QUESTA VOLTA POTREBBE ESSERE AZZECCATA. LE VENDITE DEI CELLULARI RISTAGNANO, CI SONO SEMPRE PIÙ MODELLI E LA GENTE NON HA TUTTA QUESTA VOGLIA DI SPENDERE MILLE EURO - E POI C’È DA FARE LA GUERRA A HUAWEI…

Da www.ansa.it

Apple ha in programma di portare sul mercato un iPhone economico, che si affiancherà ai modelli di punta che l'azienda svelerà la prossima settimana. L'indiscrezione arriva dal quotidiano giapponese Nikkei, secondo cui la casa di Cupertino lancerà il dispositivo in primavera per riguadagnare quote nel mercato globale degli smartphone, dove l'azienda è terza alle spalle di Samsung e Huawei.

Il melafonino economico sarebbe il successore dell'iPhone SE lanciato nel 2016 a un prezzo di 400 dollari. Il listino del nuovo telefono dovrebbe aggirarsi su quella cifra, mentre le dimensioni dello schermo potrebbero essere da 4,7 pollici, come il piccolo iPhone 8 del 2017.

Per Apple - che il 10 settembre svelerà gli iPhone 11, 11 Pro e 11 Max - lo smartphone economico potrebbe servire a riguadagnare clienti soprattutto in Cina e nei mercati emergenti, andando a competere con Samsung e Huawei nella fascia media del mercato.

