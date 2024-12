CAFONAL – ALBERTO MATANO CHIAMA E RISPONDONO ALL’APPELLO IL CONSIGLIERE DI MATTARELLA, GIOVANNI GRASSO, IL DG RAI, ROBERTO SERGIO, IL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, E PIERFURBY CASINI – ALL'AUDITORIUM DI ROMA, “PADRE ALBERT” HA PRESENTATO IL SUO PRIMO ROMANZO “VITAMIA”. SUL PALCO FRANCESCA FAGNANI E L’ARTISTA FRANCESCO VEZZOLI – TIMBRANO IL CARTELLINO MILLY CARLUCCI, EMA STOKHOLMA IN BIANCO, LA DUCIONA ALESSANDRA MUSSOLINI, IL QUARTETTO DELLE BIONDE ELENA SANTARELLI, ELEONORA DANIELE ELENOIRE CASALEGNO, STEFANIA ORLANDO E…

Articolo di Roberta Petronio per il “Corriere della Sera- cronaca di Roma”

francesco vezzoli francesca fagnani alberto matano

Dopo aver tenuto incollati allo schermo gli spettatori de «La vita in diretta» su Rai1, Alberto Matano ha raggiunto l’Auditorium Parco della Musica per una presentazione-show del suo primo romanzo, «Vitamia» (Mondadori), racconto di una storia d’amore che ha Roma come scenografia e come parola d’ordine «I grandi amori non finiscono mai».

Sul palco della sala Petrassi con l’autore, Francesca Fagnani e l’artista Francesco Vezzoli che ha anche firmato l’immagine di copertina. Nel foyer, il viavai di uno studio tv: Barbara Alberti, Fabio Canino, Milly Carlucci, il ballerino Pasquale La Rocca, Ema Stokholma, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Enrica Bonaccorti, Alba Parietti e Fabio Adami, Alessandra Mussolini, Marisela Federici, Elena Santarelli, Eleonora Daniele e Salvo Sottile, Elenoire Casalegno, Stefania Orlando, oltre a Pier Ferdinando Casini, Giovanni Grasso [...]

elenoire casalegno albertina carraro alberto matano sandra carraro francesco vezzoli roberta zezza alberto matano milly carlucci (3) elenoire casalegno salvo sottile elenoire casalegno enrica bonaccorti elena santarelli elenoire casalegno stefania orlando

giovanni grasso giovanni grasso (2) gian marco chiocci

alberto matano elenoire casalegno alberto matano milly carlucci (2) barbara alberti alberto matano simona izzo (2) anna carlucci milly carlucci (2) alba parietti alberto matano (2) alba parietti alberto matano andrea vianello alberto matano (4) alberto matano (2) alberto matano anna carlucci alberto matano (3) andrea vianello emma daquino anna carlucci milly carlucci elena santarelli angelo mellone (2) alessandra mussolini (3) angelo mellone anna carlucci milly carlucci cristiano di luzio rita rusic alessandra mussolini andrea vianello (2) alberto matano simona izzo barbara alberti alberto matano simona izzo barbara foria beppe convertini alberto matano milly carlucci alberto matano alessandra mussolini (2) elena santarelli (2)

gian marco chiocci (2) francesca fagnani alberto matano fabio canino francesca fagnani (2) francesca fagnani (3) fausto bertinotti lella bertinotti francesca fagnani (4) enrica bonaccorti eleonora daniele salvo sottile elisabetta ferracini gian marco chiocci elisabetta ferracini ema stokholma (2) ema stokholma emma daquino (2) emma daquino fabio adami alba parietti barbara alberti (2) enrico vanzina fabio adami alba parietti barbara alberti fabio adami alba parietti francesca fagnani (5) francesca fagnani (6) francesca fagnani (7) francesca fagnani alberto matano (2) francesca fagnani roberta zezza francesca fagnani francesco vezzoli francesca fagnani alberto matano (2) gabriella germani franco matano marisa matano gian marco chiocci alberto matano (3)

angelo mellonealberto matano

lella bertinotti valeria licastro lella bertinotti valeria licastro (2) lucia borgonzoni