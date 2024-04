kate middleton

Maria Okanrende per Daily Mail

La storia d'amore da favola tra il principe e la principessa del Galles è stata orchestrata "strategicamente" da Kate, rivela una fonte.

Il principe William e Kate Middleton - che ieri hanno celebrato il loro 13esimo anniversario di matrimonio - si sono incontrati mentre studiavano all'università di St Andrew in Scozia nel 2001, ma non è stata una coincidenza, riferisce la rivista Elle .

Secondo lo storico reale Robert Lacey, Kate ha messo in atto uno stratagemma per catturare il futuro re, che prevedeva di abbandonare la sua università in favore di quella frequentata da William e persino di attirarlo con un vestito.

Kate Middleton laureata, 2001

Nel libro di Lacey del 2020 Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult, ha descritto una giovane Kate come una "donna strategica" che ha fatto sacrifici per ottenere ciò che voleva.

Ha scritto: 'Kate è stata molto strategica. Rinunciò al suo posto in una delle università più importanti della Gran Bretagna, Edimburgo , e optò per un'altra [St. Andrews] che probabilmente non aveva lo stesso standard accademico.

Lo storico reale Robert Lacey ha raccontato del momento in cui Kate si è spogliata di uno strato extra di vestiti mentre camminava sulla passerella (nella foto: le modelle di Kate Middleton sulla passerella di una sfilata studentesca a cui ha partecipato il principe William a St. Andrew's)

"Lei era già stata a Edimburgo per sistemare il suo appartamento, ma cambiò università e i suoi corsi in storia dell'arte perché era quello di William. Ha ritardato la propria istruzione di un anno e correva anche il rischio di non entrare a St. Andrews.

Kate Middleton e il principe William

Lo storico ha anche raccontato come Kate avesse pianificato di stupire William durante una sfilata di moda studentesca di beneficenza, alla quale si pensa che William abbia pagato £ 200 per partecipare.

Non è una novità che Kate - all'epoca 19enne - abbia stupito spettatori e poi pubblico con quell'ormai famosissimo abito trasparente osé. Tuttavia Lacey spiegò che si trattava di un ulteriore tocco audace che le avrebbe assicurato di catturare l'attenzione del futuro re.

Nel libro, ha descritto Kate mentre camminava lungo la passerella dello spettacolo studentesco - giustamente intitolato "L'arte della seduzione" - prima di togliersi uno strato extra di vestiti per rivelare il suo fisico snello. La mossa avrebbe portato William a commentare con i suoi amici "Wow, Kate è sexy".

Kate Middleton e il principe William il giorno della laurea a St Andrew's nel 2005

L'abito stesso, la cui realizzazione è costata 30 sterline, è ora così significativo nella storia d'amore tra i due studenti, che si sono poi sposati e hanno avuto tre figli, che è stato venduto per l'incredibile cifra di 78.000 sterline all'asta dopo la sfilata.

L'abito ha segnato un momento fondamentale nel consolidare la reputazione di Kate come icona di stile, ma forse ancora più significativo, ha fatto girare la testa al principe William e, da quel momento in poi, i due studenti di St Andrews si sono innamorati.

Kate Middleton e il principe William

Fino a quella notte, William considerava Kate, solida e affidabile, solo come un'amica comprensiva e sensibile. Perché erano stati i suoi saggi consigli ad aiutarlo a superare le "incertezze" del primo semestre, quando si sentiva infelice e si tormentava sul decidere se lasciare l'università nella cittadina balneare scozzese.

I resoconti di ciò che è accaduto a una festa dopo lo spettacolo variano. È opinione generale che, dopo aver bevuto un po', William fece molti complimenti a Kate, poi fece un passo goffo: un bacio sulla mano, secondo un racconto; una mossa più audace, in un'altra versione, con lui che si "appoggiava" a uno "schiaffo" amoroso.

il principe william e kate middleton al supermercato a windsor 3

In ogni caso, Kate lo tenne a bada ma nel giro di poche settimane entrambi avevano mollato i rispettivi partner. Andavano d'accordo e condividevano l'interesse per lo sport e la vita all'aria aperta, oltre a un senso dell'umorismo "cattivo". William sentiva anche di potersi fidare di Kate, cosa incredibilmente importante per lui dato il suo profilo pubblico.

È più che probabile che si sarebbero incontrati comunque, ma i loro amici comuni, presenti alla sfilata di moda, ammettono che l'abito ha suscitato l'interesse di William e gli ha fatto vedere la bellezza nata nel Berkshire. sotto una luce diversa'.

charlotte Middleton

Per anni l'abito rimase in fondo all'armadio a casa della madre di Charlotte. Charlotte ha detto di averne compreso il significato solo quando la coppia ha annunciato il fidanzamento nel novembre 2010.

Nel 2007 William e Kate si separarono tra le voci che lei disapprovava sul suo stile di vita festoso e sulla sua riluttanza a fare la proposta. Seguì una vacanza decisiva e Kate diede a William un ultimatum. Secondo il libro, la coppia fece poi un patto per sposarsi e avere figli.

Tuttavia, nel Natale del 2009, la madre di Kate, Carole Middleton, avrebbe preso William da parte per discutere di un possibile fidanzamento. William la rassicurò che la relazione era sulla buona strada e che presto ci sarebbe stato un fidanzamento.

