11 apr 2024 17:11

FRANCIS FORD COPPOLA TORNA A CANNES, QUASI MEZZO SECOLO DOPO AVER VINTO LA PALMA D'ORO PER "APOCALYPSE NOW" - ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL, IL LEGGENDARIO REGISTA PRESENTERA' "MEGALOPOLIS" IL SUO FILM AMBIENTATO IN UNA NEW YORK DEVASTATA DOPO UN DISASTRO AMBIENTALE, ISPIRATO ALLE EPOPEE DELL'ANTICA ROMA - COPPOLA HA SPESO OLTRE 120 MILIONI DI TASCA SUA PER REALIZZARLA… - VIDEO