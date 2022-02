“LA SITUAZIONE È GROTTESCA” - PARLA (DI NUOVO) MARIO CAUCCI, IL MARITO DI NOEMI BOCCHI, LA NUOVA FIAMMA DI FRANCESCO TOTTI: “NON SO COSA DIRE. HO DATO MANDATO AI MIEI LEGALI DI OCCUPARSI DELLA VICENDA. HO VISTO IL VIDEO DI TOTTI IN CUI CHIEDE DI AVERE PIÙ RISPETTO DEI NOSTRI FIGLI E SONO D’ACCORDO: ATTENZIONE PER I NOSTRI, COME PER I LORO…”

Totti e Ilary, parla Mario Caucci, marito di Noemi: Situazione grottesca

Maria Egizia Fiaschetti e Giuliano Benvegnù per www.corriere.it

mario caucci

Parla Mario Caucci, marito di Noemi Bocchi, la trentaquattrenne da due giorni al centro dell’attenzione per la presunta relazione con Francesco Totti. Caucci, che è team manager del Tivoli Calcio e ceo della Caucci Marble, la mattina del 23 febbraio l’ha trascorsa nella tribuna dello stadio «Tre Fontane», all’Eur, per la finale di Coppa Italia Eccellenza fra Tivoli e Civitavecchia.

noemi bocchi

Sollecitato a parlare dell’affaire Torri-Blasi, ha detto: «La situazione è grottesca, non so cosa dire. Ho dato mandato ai miei legali di occuparsi della vicenda. Ho visto il video di Francesco Totti in cui chiede di avere più rispetto dei nostri figli e sono d’accordo: attenzione per i nostri, come per i loro».

