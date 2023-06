PILLOLE DI GOSSIP - “ICARDI, SEI STATO UN CODARDO”. LA MODELLA ARGENTINA CANDELA LECCE, SVELA LA PRESUNTA LOVE STORY CON MAURITO – LA FINALE DELL’ISOLA DEGLI SCAZZI CON CORINNE CLERY CHE ATTACCA CRISTINA SCUCCIA: “DA UNA EX SUORA UN PO’ DI EMPATIA ME L’ASPETTAVO” - SHAKIRA DA' DEL "BAMBINONE" A PIQUÈ, CHE SECONDO ALCUNI È ORMAI VICINO ALLE NOZZE CON CLARA CHIA – E POI MALGIOGLIO E BOY GEORGE, LA NUOVA VITA DI GIORGIA SOLERI, EX DI DAMIANO DEI MANESKIN E IL NUOVO REGOLAMENTO DI SANREMO BY AMADEUS – VIDEO

https://video.corriere.it/spettacoli/sanremo-2024-amadeus-tg1-il-regolamento-sara-diverso-rispetto-scorso-anno/ddb087ea-0ea1-11ee-8d71-890509a9730d?vclk=video3CHP%7Csanremo-2024-amadeus-tg1-il-regolamento-sara-diverso-rispetto-scorso-anno

Ivan Rota per Dagospia

candela lecce

“Mauro Icardi, sei stato un codardo”. La modella argentina Candela Lecce, che aveva parlato della loro presunta love story, pubblica un post sui social nel quale attacca l'attaccante argentino del Galatasaray (che ha sempre negato la loro relazione). "Hai preso gran parte di me, mi hai fatto fidare e crederti. E ho perso. Mi lascio tutto alle spalle e ho iniziato una nuova vita a Buenos Aires”

Tiepida attesa per la finale dell’ Isola dei (non troppo) famosi con i sei finalisti: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian ( che ha vinto al televoto contro Nathaly Caldonazzo). Un naufrago tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito l’Isola. Spetterà ai telespettatori decidere chi salvare. I naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare diverse prove e televoti flash. Al vincitore, 100.000 euro.

candela lecce 12

Dopo il successo di Amici, Cristiano Malgioglio non si ferma: in attesa di tornare come giurato a Tale e Quale Show, ha voluto incontrare il mitico Boy George. I due cantanti collaboreranno : potrebbe essere una cover di Do you really want to hurt me, la canzone “cult” di Boy George con i Culture Club.

Shakira torna all’attacco di Piquè, che secondo alcuni è ormai vicino alle nozze con Clara Chia. “Gerard era un bambinone scatenato con la fama da playboy. Ora è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo. Non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia”.

wanda nara icardi

Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia ,uno scarto di Amici , come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip : pensano con questo di dare al programma un’ allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio.

Lui è il bellissimo Manu Rios di Elite , lo show Netflix dove interpreta il personaggio di Patrick Blanco Commerford. Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro…

Giorgia Soleri non pare per niente disperata dopo la fine della storia con Damiano David dei Maneskin: pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Non a caso, pochi giorni fa, la Soleri ha lanciato la sua linea di trucchi…

giorgia soleri

Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato non ha accettato l’ultimo televoto contro Nathaly Caldonazzo e Alessandra Drusian e ha preferito tornarsene a casa. Dopo liti e discussioni, ora l’influencer, testimonial di varie griffe di lusso, sarebbe pappa e ciccia con Helena “Linda Blair” Prestes : addirittura hanno dormito nello stesso hotel. Che ne dice il di lei fidanzato di “cartone” Carlo Motta?

Corinne Clery contro Cristina Scuccia. Da casa, si toglie qualche sassolino dalla scarpa : “Non impazzisco per Cristina. Un po’ stratega? “Un po’ è una piccola parola. Diciamo che Cristina è determinata ad arrivare da qualche parte, è una che va dove tira il vento. Non voleva parlare, era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo di parlare. Io ci rimanevo male, da una ex suora un po’ di empatia me l’aspettavo. “

cristina scuccia

E continua: “Ho notato tante piccole cose che mi hanno fatto notare che era meglio che non fosse più suora. Forse lei lo sa che é meglio, ma non ha mai avuto il coraggio di dirlo. Lei è molto indirizzata alle pillole di curiosità che deve dare su di lei, lo sta facendo bene. Non mi piace molto questo andare dove tira meglio il vento. Magari se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito molto." Ma quali sono queste “tante piccole cose” ?

Chanel Totti e Cristian Babalus innamoratissimi: lui ha pubblicato su TikTok un reel con le loro foto più belle con in sottofondo la canzone "Sai", di Gianluca Capozzi. "Sai che niente mai sarà di più, che mai nessuno al mondo sarà mai ciò che sei tu, e sai che sto dicendo la verità".

candela lecce 1 piquè shakira candela lecce 11 shakira hamilton piquè shakira guardiola