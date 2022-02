Ivan Rota e il mahmoodato Sor Rotella per Dagospia

Postumi di Sanremo. Poche polemiche al Festival di Sanremo a parte il Ferilli Gate e il caso Rettore. Ora si è aggiunta Mirna Casadei , figlia di Raoul Casadei, morto lo scorso anno causa Covid. La donna se l’è presa con Amadeus e la Rai per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole: ”Avete pestato una cacca…”

Postumi di Sanremo. A Calvagese della Riviera, paese d’origine di Blanco, tutti in festa per la sua vittoria al Festival in coppia con Mahmood. I due cantanti di “Brividi” sono volati a Roma per essere ospiti di Amadeus : all’aeroporto erano attesi da Anna Maria Prina, inviata di ”La Vita in Diretta” alla cui vista hanno tirato dritto. La giornalista li segue e dice loro che in studio c’è anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ma loro (quasi surreale) fanno spallucce. Mahmood si limita a una barzelletta: ”Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”. Il conduttore Alberto Matano li scusa per lo stress e tutti gli impegni di questi giorni.

Postumi di Sanremo. Sono volati stracci tra Rettore e Ditonellapiaga dopo che la cantante di “Kobra “‘ ha saputo da Amadeus che era stata la collega e non lui a non volere un medley dei successi di Donatella. Sono volati stracci e non solo. Nell’ hotel si sentono ancora le urla….

Postumi di Sanremo. Sempre a “La Vita in Diretta, Giovanna Civitillo si è commossa sino alle lacrime per il successo di Amadeus: ha detto che è veramente orgogliosa di lui. Commossi anche Alberto Matano, Anna Pettinelli e Rita Dalla Chiesa, grande amica della coppia che ha detto: “ É bello vedere una coppia che non è in competizione”. Unico consiglio che possiamo fare a Giovanna e Amadeus di fare ognuno un profilo Instagram e non in coppia.

Postumini di Sanremo. Poco sottolineate alcune somiglianze: Ana Mena, penultima classificata, é la copia di Soleil Sorge del GF Vip, mentre Drusilla Foer, ormai ribattezzata “ Fo(rev)er” perchè tutti la volevano sino alla finale, ricordava molto la Miranda Presley interpretata da Meryl Steep in “Il Diavolo veste Prada”.

Ma chi è l’ultima vera talent scout italiana? Ma Alba Parietti. Fu la prima a dire pubblicamente di adorare Damiano e i Maneskin. Stessa cosa per Mahmood tanto che il cantante ha chiesto a Domenica in alla conduttrice Mara Venier di poter andare a salutare la Parietti. C’è da sottolineare il successo del programma e di Zia Mara che ha battuto ogni record di share.

Grande teatrino vip. Il Natale ce lo possiamo levare dalle palle (cit. Vacanze di Natale), ma Delia Duran no: eccola in finale al GF Vip e Soleil Sorge, diventata per ora amica, rideva perché diceva che in due settimane lo ha messo in quel posto alle prefiche Manila Nazzaro e Miriana Trevisan e ad altri “comodini”. Sicuramente sia Alex Belli ( che ora come da copione rientra nella casa) e la stessa Soleil con chimica artistica, amore libero e via elencando, l’hanno aiutata. Anche perché la Duran da mesi andava in studio….

Sempre al GF Vip a Sonia Bruganelli è scappata la parola c…o dopo il vaffa… rifilato mesi orsono al conduttore Alfonso Signorini. Inoltre Davide Silvestri dice:” Avevo capito: non dovete montarvi”. Per pareggiare, al Festival di Sanremo, Tananai, ultimo in classifica (gli porterà fortuna. La sua canzone spopola) in coppia per la serata delle cover con Rose Chemical, ha reso omaggio a Raffaella Carrà con “A far l’amore comincia tu”. A un certo punto dopo la frase : “scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor “ si é sentito chiaramente “scopami”. Ops.

Non è la prima volta che il Grande Fratello Vip desta interesse nel mondo: Lulú Selassié è finita al centro dell’attenzione di Twitter, in quanto la nota rapper Cardi B ha riportato sul suo account un video che la riguarda. La “principessa de noantri “ si è guadagnata l’applauso della cantante internazionale per aver interpretato magistralmente Clout, uno dei suoi brani più celebri, con tanto di movenze super sensuali. Lulú ha avuto anche la sorpresa del suo imitatore ufficiale Claudio Napolitano che nelle ultime settimane sta spopolando sul web emulando la Princess nei modi e nei gesti con divertenti video. Solo che Lulú ha le labbra più gonfie…

Ecco il Dayane Mello pensiero su Alex Belli e Delia Duran come riportato da Biccy: “Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo.

Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Soleil, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa.” E aggiunge al GF Party :” Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo.”

“Uomini e Donne” vs. “GF Vip”. Tina Cipollari riserva per lei queste parole: “Sophie (Codegoni ) , ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima. Ti voglio bene, Tina”. Un grande attestato di stima, quello che Tina ha fatto arrivare alla gieffina e ex tronista. Parole affidate al suo profilo Instagram.

Chi è quel nuotatore famoso che dalle Olimpiadi di Tokyo intrattiene una relazione con un muscolosissimo, ma meno conosciuto collega? E chi è quel bel giocatore di pallanuoto che é finito a fare film hard gay negli States?

