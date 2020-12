IL PRIMATO IRRAZIONALE - CI SCRIVE ADRIANO SCIANCA DEL ''PRIMATO NAZIONALE'': ''SMORZIAMO L'INDIGNAZIONE ANTIFASCISTA DEL TUO GIUSEPPE CANDELA. SIAMO VICINI A CASAPOUND, MA I NOSTRI ARTICOLI SONO STATI RIPRESI ANCHE DA DAGOSPIA, NON SOLO DA MILO INFANTE'' - DAGO-RISPOSTA: ''SE CREDETE CHE IL NOSTRO SITO ABBIA GLI STESSI STANDARD DEL POMERIGGIO RAI, FORSE È MEGLIO CHE CAMBIATE MESTIERE'' - CANDELA: ''MI ATTACCATE PERCHÉ SONO ANTIFASCISTA? PER ME È UNA MEDAGLIA''

Caro Dago,

qualche dritta per smorzare l’indignazione antifascista del tuo Giuseppe Candela, che si è scandalizzato per la menzione del Primato Nazionale, testata da me diretta, sul programma Rai Ore 14:

a) Il Primato Nazionale non ha mai nascosto la sua vicinanza a CasaPound, ma non è «il sito di CasaPound», come facilmente verificabile a mezzo Google;

b) CasaPound non è comunque un «partito», dato che ha annunciato di non presentarsi più alle elezioni;

c) con l'espressione vagamente supponente «certe testate» si intende testate regolarmente registrate, che hanno una versione cartacea che esce in tutte le edicole e a cui collaborano nomi di primo piano del panorama culturale sovranista, da Francesco Borgonovo a Vittorio Sgarbi?

d) tra chi «dà spazio a certe testate» sarebbe comunque corretto citare... Dagospia, che ha più volte ripreso il Primato, ad esempio qui (https://m.dagospia.com/vuoi-vedere-che-sandro-gozi-ha-mentito-rispetto-alla-sua-militanza-nel-movimento-sociale-italiano-211449) o qui (https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-conte-rappresenta-quell-rsquo-italiano-che-fine-settimana-si-238974.htm) o qui (https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stiamo-crescendo-generazioni-rammolliti-che-non-fanno-cazzo-si-245377.htm) o qui (https://m.dagospia.com/il-farage-de-noantri-si-chiama-paragone-che-lancia-il-partito-per-l-italexit-242886).

Infine, una domanda più generale: ha senso, nel 2020, pretendere di fare giornalismo irriverente e corsaro infrangendo tabù già infranti da decenni, come quelli sul sesso, per poi assumere il tono da «che tempi signora mia» di fronte ai tabù ancora in piena forma, come quelli sull'antifascismo?

Adriano Scianca

direttore del Primato Nazionale

DAGO-RISPOSTA

Caro Scianca, Dagospia non si pone limiti. Non solo sulle notizie legate al sesso ma su tutto quello che riteniamo giornalisticamente rilevante. Abbiamo dato spazio in qualche occasione al vostro sito perché dava notizie, non per articoli di propaganda o nell'interesse di Casapound che, avrà anche promesso di non candidarsi in futuro, ma è sicuramente considerato un partito. Inutile dire che Dagospia non fa parte del servizio pubblico, non ha e non può avere gli stessi standard della Rai essendo una testata privata che può pubblicare quello che gli pare, nei limiti della legge e non certo di un contratto di servizio firmato dal governo. Ci pare strano che un giornalista non si renda conto della differenza.

Non abbiamo certo pubblicato una critica all'esistenza del vostro sito ma ci siamo chiesti se fosse opportuno usarlo come fonte delle testate informative Rai, vista la forte connotazione politica. Stiamo parlando della stessa azienda che in queste settimane ha bloccato l'ospitata di Nicola Morra dopo le sue parole sulla Santelli, ha censurato la Lamborghini twerkante a The Voice Senior e ha sospeso Detto Fatto dopo un tutorial malriuscito. La stessa azienda invece decide di dare spazio al vostro sito. Per noi questa è una notizia.

Risponde Giuseppe Candela:

"Il tono da 'che tempi signora mia' di fronte ai tabù ancora in piena forma, come quelli sull’antifascismo". Caro Scianca, questa sua frase cancella la necessità di difendere il mio lavoro. Potrei spiegarle che all'interno dell'articolo era precisato il suo ruolo e legame con CasaPound, aggiungere che mi occupo di televisione e che, considerando il momento storico, l'uso del sito Il Primato Nazionale come fonte di Ore 14 rappresenta una notizia.

Non ne sento però il bisogno. I lettori potranno farsi un'idea del sito in questione. Questo tipo di attacco, parlo a titolo personale, rappresenta per me una medaglia professionale. E colgo l'occasione per porre una domanda all'Amministratore Delegato Salini, al direttore di Rai2 Ludovico Di Meo e al vicedirettore e conduttore Milo Infante: è opportuno concedere spazio alla testata Il Primato Nazionale su una rete del servizio pubblico? È opportuno concedere spazio su Rai2 a chi pensa ci siano "dei tabù ancora in piena forma, come quelli sull'antifascismo?".