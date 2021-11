IL SOLITO MAGNA MAGNA - "IL MARCHESE", IN VIA DI RIPETTA, E' IL NUOVO RITROVO DELLA POLITICA FORCHETTONA: CI PUOI TROVARE ATTOVAGLIATO IL TRIDENTE LA NUIT DI ITALIA VIVEUR BOSCHI-NOBILI-BONIFAZI MA ANCHE DI MAIO, CASALINO. E POI DILETTA LEOTTA, MAHMOOD (IMPAZZITO PER LE POLPETTE AL SUGO), TOTTI E LA FIGLIA DI MOU – IN OCCASIONE DEL RECENTE G20 DI ROMA, LADY BIDEN E LADY MACRON SI SONO DATE APPUNTAMENTO AL MARCHESE PER UN TÈ LIMONE E ZENZERO...