23 ago 2023 08:00

AHI! SI METTE MALE PER TRUMP – UN TESTIMONE NEL PROCESSO CONTRO L'EX PRESIDENTE PER I DOCUMENTI RISERVATI TROVATI A MAR-A-LAGO, HA RITRATTATO LA SUA DEPOSIZIONE – L'UOMO, RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA NELLA VILLA IN FLORIDA DEL TYCOON, HA DICHIARATO CHE THE DONALD HA CERCATO DI FAR CANCELLARE TUTTI I FILMATI CHE POTEVANO METTERLO NEI GUAI – TRUMP SI CONSEGNERA’ DOMANI SERA ALLA PRIGIONE DI FULTON, IN GEORGIA, PER L'INCRIMINAZIONE SUL TENTATIVO DI RIBALTARE IL VOTO 2020