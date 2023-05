25 mag 2023 15:18

ANCHE ARNOLD SCHWARZENEGGER NON È PIÙ IL TORO DI UNA VOLTA! - L’ATTORE 75ENNE HA RIVELATO UN DETTAGLIO PICCANTINO DELLA SUA VITA SESSUALE, SCHERZANDO SULLE SUE PRESTAZIONI NON ALL’ALTEZZA DI QUELLE DEL PASSATO: “ALLA MIA ETÀ, IL SESSO DIVENTA SOLO UNA PAROLA DI QUATTRO LETTERE: HELP! LE POSE DA BODYBUILDER? LE FACCIO SOLO IN BAGNO PERCHÉ A VOLTE MI VIENE DA PIANGERE”. CHISSÀ COSA NE PENSA LA COMPAGNA, LA 48ENNE HEATHER MILLIGAN…