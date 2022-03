ANCHE IN BRASILE C'È UNA CRISI LEGATA AL GAS - LA CANTANTE VIVIANE DE QUEIROZ PEREIRA È FINITA AL PRONTO SOCCORSO PER AVER TRATTENUTO UN PETO - L'ARTISTA HA RIVELATO DI SENTIRSI IMBARAZZATA A SCORREGGIARE DAVANTI AL FIDANZATO E HA RACCONTATO TUTTO AI SUOI 16 MILIONI DI FOLLOWER: "MI SONO SVEGLIATA ALLE 5.30 DEL MATTINO CON FORTI DOLORI ALLO STOMACO E SONO FINITA IN OSPEDALE". LA DIAGNOSI È STATA...

Viviane de Queiroz Pereira è una delle artiste più popolari in Sudamerica: vanta quasi 16 milioni di follower, una enormità. Proprio per via di questa sua grossa esposizione mediatica ha fatto il giro del mondo un episodio piuttosto curioso che l’ha riguardata in prima persona. La cantante brasiliana è infatti finita al pronto soccorso per aver trattenuto un peto davanti al fidanzato.

Per evitare un momento imbarazzante è stata così male da dover andare in ospedale, dove la diagnosi è stata tragicomica: “Gas intrappolati”. A spiegare l’intera vicenda è stata la diretta interessata, che forse ha compreso che di certe cose non bisogna vergognarsi: fa parte della natura umana, per quanto possa essere imbarazzante. Viviane ha ricostruito l’intera vicenda nelle storie del suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato anche una foto che la ritrae al pronto soccorso. “Mi sono svegliata alle 5.30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale”, ha spiegato ai suoi fan.

Tutto è iniziato dopo aver trattenuto un peto davanti al suo fidanzato, con il quale evidentemente non si sentiva ancora pronta a “lasciar andare” il gas. Poi ha deciso di ignorare i dolori sempre più forti alla pancia, fino a quando le fitte non sono divenute lancinanti, costringendola ad andare al pronto soccorso. I medici si sono presi cura di lei: “Sono guarita e sto bene”, ha assicurato al suo enorme seguito.

