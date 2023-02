1. TRIBUNALE DI ROMA, ARRESTATA 27ENNE AVVOCATO, EX COLLABORATRICE DELL'ASSESSORA LUCARELLI: AVEVA UNA «TALPA» PER OTTENERE DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO

Estratto dell'articolo di Fulvio Fiano per www.corriere.it

Otteneva informazioni e documenti coperti da segreto. Per questo una tirocinante avvocato di 27 anni, Camila Marianera, è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito di una indagine della Procura di Roma in cui si ipotizza il reato di corruzione e posta ai domiciliari. […] Gli inquirenti hanno effettuato un accesso nello studio legale ai Parioli, dove la donna lavorava da fine dicembre, per effettuare dei controlli.

Secondo quanto ricostruito dall'accusa quindi, Camila Marianera poteva contare su una «talpa», quasi certamente un cancelliere, non ancora identificata, a piazzale Clodio.

2. CAMILLA (O CAMILA) MARIANERA, CHI È LA TIROCINANTE AVVOCATA ARRESTATA PER IL TRAFFICO DI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO

Estratto dell'articolo di Ester Palma per www.corriere.it

Ventisette anni, una laurea magistrale in Giurisprudenza (Giustizia penale e penitenziaria) nel 2019 all'Università Niccolò Cusano, lunghi capelli scuri (che in qualche foto sui social sono tinti di blu) e un tirocinio triennale in uno studio legale dei Parioli: è l'identikit di Camilla (o Camila, come da suo profilo su Linkedin) Marianera, la giovane tirocinante avvocata arrestata con l'accusa di corruzione per il traffico di documenti coperti da segreto fatti uscire illegalmente dal Tribunale di Roma grazie a una «talpa», quasi certamente un cancelliere ma non ancora identificata, a piazzale Clodio.

La giovane aspirante avvocata è stata anche per alcuni mesi nello staff di Monica Lucarelli, assessore comunale alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza (estranea all'indagine come il suo assessorato e il Campidoglio). Il suo contratto è stato subito rescisso […]

Per il resto nel suo spazio su Linkedin figurano varie esperienze professionali, dall'ormai lontana attività come addetta alle vendite da Zara negli Usa, dal febbraio 2014 al 2015, ai quasi tre anni come «segretario generale» da Dietnatural, un franchising italiano di dietetica e nutrizione, in un centro gestito a Ciampino dalla sorella […]

