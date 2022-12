CLAMOROSO A BERLINO: È ESPLOSO IL PIÙ GRANDE ACQUARIO CILINDRICO DEL MONDO. ALL'INTERNO DELLA VASCA “SEA LIFE”, NELL’HOTEL RADISSON, ALTA 16 METRI, C’ERANO UN MILIONE DI LITRI DI ACQUA E 1500 PESCI TROPICALI. DUE PERSONE SONO RIMASTE FERITE E LA POLIZIA STA CERCANDO DI CONTENERE I DANNI – L'ALBERGO È ALLAGATO E L’ACQUA FLUISCE ANCHE PER STRADA. C’ERANO ANCHE ANIMALI PERICOLOSI, CHE ORA STANNO NUOTANDO PER LE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TEDESCA?

1. BERLINO, ESPLODE ENORME ACQUARIO CON 1500 PESCI TROPICALI

esplosione acquario sea life all hotel radisson di berlino 1

(ANSA) - L'enorme acquario Sea life di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz è esploso questa mattina, provocando il ferimento di due persone, secondo la Bild.

La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1500 pesci tropicali ed è una grande attrazione turistica della capitale tedesca.

"L'acqua fluisce per strada", ha twittato la polizia intervenuta sul posto con ampio dispiegamento di forze". Le ragioni dell'esplosione non sono ancora chiare

2. BERLINO, UN MILIONE DI LITRI DI ACQUA NELL'ACQUARIO DELL'HOTEL

(ANSA) - Il Sea Life, l'enorme acquario esploso stamani nell'hotel DomAquarée di Berlino, a pochi passi dal duomo di Berlino, è ritenuto "il più grande acquario cilindrico del mondo". Nel 2020 era stato completamente modernizzato, secondo la Dpa. L'acquario conteneva 1500 pesci tropicali di 100 diverse specie in un milione di litri di acqua. Il liquido fuoriuscito dalla vasca verticale sarebbe arrivato fino al terzo piano dell'hotel. Se la polizia sostiene che non siano ancora note le cause dell'esplosione, Bild parla di "affaticamento del materiale".

