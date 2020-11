LA FIGLIA DI CALENDA È PASSATA ALL’AZIONE! - TAY, NATA QUANDO CARLETTO AVEVA 16 ANNI, È STATA COLPITA ALLO ZIGOMO A PARIGI DURANTE UNA CARICA DELLE FORZE DELL’ORDINE DURANTE LA “MARCIA DELLE LIBERTÀ” CONTRO LA LEGGE SULLA SICUREZZA. TAY HA 31 ANNI, FA LA FOTOGRAFA E FA PARTE DEL COLLETTIVO “REPORTERS EN COLÈRE” - IL TWEET DEL PADRE: “MANNAGGIA ALLA MISERIA! I FIGLI MANIFESTANTI! PER FORTUNA È TOSTA COME L’ACCIAIO” – DOPO LE POLEMICHE RISPONDE IN TERZA PERSONA: "CALENDA È ORGOGLIOSO DELLA FIGLIA CHE VA A LAVORARE ANCHE SE PRENDE UNA MANGANELLATA IN FACCIA" - VIDEO

No Calenda è orgoglioso della figlia che va a lavorare, tiene la schiena dritta e anche se prende una manganellata in faccia, il giorno dopo torna a fotografare. https://t.co/pz9PJENJtV — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 30, 2020

Da www.huffingtonpost.it

tay calenda ferita durante la marcia delle liberta' a parigi

Momenti di paura per Tay Calenda, la figlia del fondatore e leader di Azione, Carlo Calenda. Durante la Marcia delle libertà, in Francia, la donna, che fa la fotoreporter, ha subito un colpo allo zigomo durante una carica delle forze dell’ordine, come documenta l’account Twitter di ‘Reporters En Colère’, mostrando la foto del volto ferito e ancora gonfio dopo 24 ore. Il post è stato ripreso dal padre, che ha scritto: “Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l’acciaio. Daje figlia”.

tay calenda reporter feriti durante la marcia delle liberta' a parigi

proteste contro la legge sulla sicurezza in francia

reporter feriti durante la marcia delle liberta' a parigi

proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 11 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 12 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 13 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 14 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 10 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 1 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 3 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 2 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 6 proteste contro la legge sulla sicurezza in francia 7

carlo calenda e la figlia tay ferita a parigi