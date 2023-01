ALLE FOCHE NUN JE DOVETE CACA’ ER CAZZO - IN SUDAFRICA UN CUCCIOLO DI FOCA ATTACCA I BAGNANTI SULLA SPIAGGIA DI CITTA’ DEL CAPO - L’ANIMALE INSEGUE UN BAMBINO TRA LE ONDE DELLA BATTIGIA MENTRE ALTRE PERSONE ACCORRONO PER ALLONTANARE LA FOCA - LE AUTORITA’ HANNO RICORDATO A BAGNANTI E TURISTI CHE BISOGNA STARE LONTANO DAGLI ANIMALI MARINI: “BISOGNA TRATTARLI CON RISPETTO” - UNA FOCA DIVENTA AGGRESSIVA SE VIENE DISTURBATA… - VIDEO

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 05 GEN - Un cucciolo di foca è stato filmato mentre attaccava dei bagnanti su una delle più rinomate spiagge di Città del Capo, Clifton Beach. Il video mostra dapprima la giovane foca che insegue un bambino tra le onde del bagnasciuga mentre persone accorrono in soccorso del piccolo. Come riferito su Instagram dalla stessa Loulou Taylor, dalle immagini si intuisce che poi il pennipede carnivoro ha morso per sei volte in mare un'attrice americana provocando il suo trasporto al pronto soccorso. Lo riferisce il sito sudafricano News 24.

Il vice sindaco di Cape Town, Eddie Andrews, ha ricordato a bagnanti e turisti che bisogna stare lontano dagli animali marini. "Incoraggiamo residenti e turisti a trattare la fauna marina con rispetto". Il Hout Bay Seal Rescue Center, che si occupa di salvare e riabilitare foche ferite o malate, ha fatto sapere che è naturale che una foca diventi aggressiva se viene disturbata. Le spiagge del Sudafrica sono state molto affollate in questi giorni, durante le vacanze estive e natalizie del Paese dell'emisfero australe, e i turisti sono tornati in massa a Città del Capo dopo i due anni di pandemia.

Le foche sono presenti lungo tutta la costa della città: si trovano su banchine dei porti e scogli delle spiagge principali, con diversi incidenti in cui negli ultimi anni sono state morse delle persone. Di recente una foca era stata filmata in mezzo alla strada nel quartiere di Athlone, a nord della città e a 10 km dalla costa, ed è dovuta intervenire la guardia costiera per riportarla in mare.

