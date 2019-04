COME MAI QUESTE DUE SIGNORINE NON SONO MAI STATE DENUNCIATE DA NESSUNO?

Comunicato stampa del “Maurizio Costanzo show”

alfonso signorini

“L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

Alfonso Signorini

IL CASTELLO DI BUGIE STA CROLLANDO - SU ''CHI'' LA TESTIMONIANZA DELL'ENNESIMA VITTIMA DI PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO, AGENTI DI PAMELA PRATI: ''IL FINTO LORENZO COPPI AGGANCIA LA VITTIMA FAMOSISSIMA SU FACEBOOK PRESENTANDOSI COME UN 35ENNE BIONDO, FISICATO E CON UN CUORE ENORME. VIVE A ROMA IN UN BELLISSIMO ATTICO, MA VOLA AD HAITI PER AIUTARE I BAMBINI COLPITI DAL TERREMOTO. PER QUESTO SI FA VIVO SOLO CON FOTO E MESSAGGI. L'INNAMORATA VUOLE VOLARE AD HAITI E A QUEL PUNTO…''

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/castello-bugie-sta-crollando-39-39-chi-39-39-201865.htm

pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo

PURE SARA VARONE HA AVUTO UNA FINTA RELAZIONE IMBASTITA DA PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO, LE DUE AGENTI DI PAMELA PRATI. E PER USCIRNE HA DOVUTO PAGARE – A “OGGI” RIVELA: “OGNI VOLTA CHE TENTAVO DI INCONTRARLO, PAMELA ED ELIANA MI DICEVANO CHE CREAVO GROSSI CONFLITTI IN FAMIGLIA. ERA TALE DAVID LORENZO COPPI, NIPOTE DEL NOTO AVVOCATO'' – FORSE E' IL FINTO CUGINO DEL FINTO MARITO DELLA MICHELAZZO! (FOTO PICCANTI)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/grande-truffa-pure-sara-varone-ha-avuto-finta-relazione-imbastita-201799.htm

pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

1. ALT! NELLA SOAP PRATI-CALTAGIRONE ENTRA MANUELA ARCURI: ''NON SO CHI SIA SIMONE COPPI''. MA COME? DICEVANO CHE IL FANTOMATICO MARITO DI ELIANA MICHELAZZO ERA SUO EX

2. "ANNI FA PAMELA PERRICCIOLO, SOCIA DI ELIANA E AGENTE DI PAMELA PRATI, VOLEVA PRESENTARMELO. MI FECE PARLARE AL TELEFONO CON UNO, MA CREDO SIA COMPLETAMENTE INVENTATO". MA COME? LA MIGLIORE AMICA CHE PRESENTA IL FIDANZATO DI ELIANA A UN'ALTRA?

3. È SEMPRE LA STESSA TECNICA, CHE NEL FRATTEMPO HANNO PERFEZIONATO: NOME ALTISONANTE PER INCUTERE TIMORE, FINTE NOZZE PER IL GOSSIP, E ALTRI FINI MENO INNOCUI…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-soap-prati-caltagirone-entra-manuela-arcuri-201805.htm

eliana michelazzo e pamela perricciolo