“LE DONNE VITTIME DEGLI UOMINI? È FALSO” - VITTORIO FELTRI: “MOLTI MASCHI DEVONO SUBIRE LE OSSESSIVE ATTENZIONI DELLE FEMMINE - SONO STATO INFASTIDITO DA VARIE SIGNORE ALLA RICERCA DI AIUTI, SPINTARELLE, PROTEZIONI - RARAMENTE PAGANO IL CONTO AL RISTORANTE, NON FANNO NEANCHE FINTA DI METTERE MANO ALLA CARTA DI CREDITO. METTI CASO UNA TI RICHIEDA UN PRESTITO, GLIELO CONCEDI E DOPO SE LO DIMENTICA E TI FREGA. E SE LE MANDI AL DIAVOLO C'È IL RISCHIO CHE VENTI ANNI DOPO TI DENUNCINO PER STALKING…”

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

Vittorio Feltri

La storia che le donne sarebbero vittime degli uomini è davvero stucchevole oltre che falsa. Vero che molte di esse vengono molestate, lo verifichiamo ogni giorno noi che ci occupiamo di cronaca. Succede da sempre e sempre succederà, benché il fenomeno sia in costante diminuzione. Ma è altrettanto reale che molti maschi devono subire le ossessive attenzioni delle femmine.

Personalmente sono stato infastidito da varie signore, peraltro gelose in forma patologica, sempre alla ricerca di aiuti, spintarelle, protezioni. Le quali sono convinte che basti un sorriso o una carineria per conquistarsi favori gratuiti e continuativi da parte di colui sul quale puntano per ottenere vantaggi di qualsiasi genere, specialmente lavorativi.

Devo ammettere che preferisco la presenza di una ragazza a quella di un giovanotto, non certo per motivi sessuali. Il sesso per me, mi corre l' obbligo di precisarlo, costituisce ormai soltanto una fonte di inesauribile nostalgia. Il mio problema è un altro: trovo che la conversazione e la compagnia di una dama siano più interessanti e piacevoli che non quelle di un signore, il quale di solito finisce con il parlare di calcio o di questioni retributive. Lo dico chiaramente: le fanciulle mi sembrano di norma più colte e spiritose, insomma mi piacciono di più anche se non ho alcuna voglia di stenderle sul letto, cosa che comporta una fatica superiore alle mie forze. Dopo cena le saluto e confesso che mi scoccia perfino riaccompagnarle a casa loro.

Lo faccio per cortesia, nonostante mi domandi per quale ragione le donne difficilmente usino l' automobile di loro proprietà. Esigono sempre attenzioni particolari.

Un esempio. Raramente al ristorante nel quale ci siamo dati appuntamento per pranzo o per cena, esse pagano il conto, non fanno neanche finta di mettere mano alla carta di credito.

Stanno ferme, immobili, come se la pratica di saldare la pendenza non le riguardasse affatto. Va da sé che io sborso disinvoltamente, non essendo taccagno, mi chiedo però come facciano a considerare un obbligo maschile quello di soddisfare le richieste dell' oste. Ciò rivela la tendenza femminile a scaricare su chi le accompagna qualsiasi onere riguardante appuntamenti ludici. In pratica le signore sentono il diritto di andare a rimorchio, il che conferma la loro attitudine al gregariato. Esse poi, una volta che ti hanno accalappiato, non ti sganciano più, ti tempestano di telefonate, ti braccano, non appena ti distrai un attimo ti rubano il telefonino e lo consultano con spirito spionistico, riservandoti scenate da lavatoio qualora peschino un messaggino piccante.

Sono dedite alla persecuzione. Metti caso una ti richieda un prestito. Ovviamente glielo concedi. Dopo di che lei se lo dimentica e ti frega, scordandosi persino di ringraziarti.

Sottolineo che non tutte le nostre care amiche siano come quelle descritte, qualche rara eccezione c'è. Tuttavia resta il fatto incontestabile che le rotture di balle che ti infliggono le signore sfiorano il tormento, e se le mandi al diavolo c' è il rischio che venti anni dopo ti denuncino per stalking.