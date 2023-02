“LA LIBERAZIONE DELLA CRIMEA DOVRÀ ESSERE NEGLI EVENTUALI NEGOZIATI” - IL CONSIGLIERE PRESIDENZIALE UCRAINO, MYKHAILO PODOLYAK, FA CAPIRE CHE KIEV VUOLE A TUTTI I COSTI RIPRENDERE LA PENISOLA OCCUPATA DA MOSCA NEL 2014: “FINO ALLA METÀ DELLA GUERRA, LA CRIMEA È STATA INDIVIDUATA COME UN ARGOMENTO SEPARATO, ORA QUESTO PROBLEMA VIENE DISCUSSO IN UN UNICO PACCHETTO COME UN TERRITORIO CHE DEVE ESSERE LIBERATO. NON SI PUÒ SEMPLICEMENTE PERMETTERE ALLA RUSSIA DI DERIDERE RIPETUTAMENTE L'INTERA NAZIONE”

mykhailo podolyak

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che alle autorità ucraine "non interessa" l'opinione della Russia riguardo ai piani di Kiev per liberare la Crimea e attualmente la questione della liberazione della penisola occupata non è più un caso separato negli eventuali negoziati: ora è una storia completa sulla liberazione dell'Ucraina. Lo riferisce Unian. "Fino alla metà della guerra, la Crimea è stata individuata come un argomento separato, ora questo problema viene discusso in un unico pacchetto come un territorio che deve essere liberato", ha chiarito Podolyak.

esplosione ponte kerch crimea vista dal satellite

Secondo Podolyak, è importante che i partner dell'Ucraina pongano correttamente l'accento sulla questione della penisola. Il consigliere ha affermato che ora alle autorità ucraine "non importa" cosa pensa la Russia, ma interessa anche il destino del popolo tartaro di Crimea, che è diventato ostaggio dell'aggressione militare russa.

esplosioni in crimea 9

"Ora gli eredi di questi disumani stanno arrivando e li stanno semplicemente spingendo fuori dalla Crimea, dalla regione di Kherson, distruggendo di nuovo le case, ripetendo la situazione che va avanti da 8 anni. Potete immaginare la tragedia che sta attraversando il popolo tartaro di Crimea. È semplicemente fenomenale", ha detto Podolyak, "è imperativo liberare l'intero territorio. Non si può semplicemente permettere alla Russia di deridere ripetutamente l'intera nazione" ucraina, ha detto.

base russa novofedorivka in crimea esplosioni in crimea 9 BASE AEREA NOVOFEDORIVKA DISTRUTTA IN CRIMEA