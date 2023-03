“I NOSTRI PAESI SONO FIANCO A FIANCO DI FRONTE ALLE GRANDI SFIDE DEL NOSTRO TEMPO” – ALLA FACCIA DELLA BREXIT: RE CARLO, PRIMO SOVRANO A PARLARE AL BUNDESTAG (IL PARLAMENTO TEDESCO), STRIZZA L’OCCHINO A BERLINO - ALTERNANDO IL TEDESCO ALL’INGLESE, IL SOVRANO L’HA BUTTATA IN CACIARA SUL CALCIO E HA RICORDATO LE “AMATE RELAZIONI FAMILIARI”, FACENDO ACCENNO ALLE RADICI DI HANNOVER DEI REALI INGLESI. LE STESSE CHE HANNO VOLUTO CANCELLARE, SEPPELLENDO IL NOME SASSONIA-COBURGO-GOTHA DIVENTATO WINDSOR? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Valentino per www.corriere.it

re carlo al bundestag 4

«È importante per me e mia moglie essere qui e rinnovare l’amicizia speciale fra i nostri due Paesi, che ha significato moltissimo anche per mia madre». Ha cominciato così, in perfetto tedesco, Re Carlo III, il suo discorso al Bundestag, il primo di un monarca britannico davanti al Parlamento tedesco.

Al suo debutto sulla scena internazionale, Carlo si è mostrato all’altezza del compito affidatogli dal governo di Sua Maestà, quello di cementare il riavvicinamento del Regno Unito alla Germania e all’Europa, dopo lo straniamento seguito alla Brexit. «I nostri Paesi sono fianco a fianco di fronte alle grandi sfide del nostro tempo», ha detto.

re carlo e olaf scholz 2

Alternando il tedesco all’inglese, il sovrano ha evocato la Storia e l’attualità, i legami culturali e quelli economici, che vedono Londra e Berlino all’avanguardia nel mondo. Si è detto «orgoglioso» di questi rapporti, parlando anche delle «amate relazioni familiari», i Windsor avendo le loro radici ad Hannover.

re carlo al bundestag 3

Ma non ha dimenticato le pagine buie del passato, come il drammatico salvataggio nel 1938 di 10 mila bambini ebrei tedeschi, trasportati in Gran Bretagna e salvati dal nazismo. Ed ha anche aggiunto un pizzico di humor britannico, ricordando la rivalità calcistica fra le due nazioni, per una volta potendo citare una vittoria, quella della nazionale femminile inglese contro la squadra tedesca per 2-1 agli Europei dell’estate scorsa.

