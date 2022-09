17 set 2022 19:01

“PER LA PRIMA VOLTA NELLA MIA VITA NON SAPEVO DOVE FUGGIRE” - SPARI CONTRO IL CONVOGLIO DELL’ELEMOSINIERE DEL PAPA KONRAD KRAJEWSKI IN UCRAINA - AVEVA CARICATO IL SUO PULMINO DI AIUTI E SI ERA INOLTRATO DOVE “OLTRE I SOLDATI NON ENTRA PIÙ NESSUNO”. IN UNA DELLE TAPPE PREVISTE IL GRUPPO È STATO RAGGIUNTO DA COLPI D’ARMI DA FUOCO E IL CARDINALE, INSIEME AGLI ALTRI, SI È DOVUTO METTERE IN SALVO: “NON BASTA CORRERE, BISOGNA SAPERE DOVE”. IL CARDINALE STA BENE.