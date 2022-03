“QUESTA È LA STAGIONE DELLA GUARIGIONE” – JADA PINKETT ROMPE IL SILENZIO DOPO LO SGANASCIONE RIFILATO A CHRIS ROCK DA WILL SMITH E SCODELLA UN MESSAGGIO CRIPTICO CHE HA L’ARIA DI UNA SUPERCAZZOLA: “IO SONO QUI PER QUESTO” – POCHE ORE PRIMA ERA TOCCATO AL MARITO PALESARSI SUI SOCIAL PER TENTARE UNA ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI… VIDEO

Maria Volpe per www.corriere.it

Dopo 24 ore di silenzio, Jada Pinkett, moglie di Will Smith, ha scritto il suo commento: «Questa è la stagione della guarigione. E io sono qui per questo». Non che il messaggio sia molto chiaro, ma almeno i suoi quasi 12 milioni di follower hanno avuto un cenno dopo la notte turbolenta degli Oscar.

Will Smith, il marito, ha dato un potente schiaffo al comico, conduttore della serata, Chris Rock che aveva fatto una battuta (infelice) rivolgendosi proprio a Jada: «Jada, ti voglio bene. Soldato Jane 2, non vedo l’ora di vederlo!», riferendosi alla testa rasata di Demi Moore nel citato film, proprio come rasata è la testa della signora Smith. Peccato che la sua non sia stata una scelta, ma una malattia per cui cadono i capelli: l’alopecia. La sera degli Oscar Jada appariva bellissima: 50 anni, affascinante, elegantissima in un abito verde aderente e vaporoso con strascico, trucco perfetto, testa priva di capelli e grande fastidio per quella battuta.

Jada tuttavia sembra una donna risolta: nel 2021 si è fatta tagliare via tutti i capelli e sull’argomento si è già pronunciata abbondantemente. Ai tempi disse, riferendosi al suo taglio netto: «E’ stato un salto nel vuoto, ma ho scoperto molte cose di me stessa. E’ stato liberatorio. Venivo da anni in cui mi valutavo su come piacessi agli altri, mi taravo su come gli altri volessero vedermi, non per come pensavo volessi essere io stessa. Ero immersa in questo mondo, ho deciso perciò di essere me stessa e mi sono liberata, finalmente. Avrei voluto farlo da tanto tempo. Ho lasciato andare via tante cose insieme alle chiome, è stata perciò anche una esperienza quasi mistica, sicuramente di riscoperta».

Qualche ora prima del suo stringato messaggio su Instagram, il marito aveva postato le sue scuse a tutti, compreso Chris. «La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente».

