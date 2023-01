MATTEO MESSINA DENARO DA IERI SERA SI TROVA IN ABRUZZO: L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA È CHE VENGA DETENUTO NEL CARCERE DELL’AQUILA, STRUTTURA ATTREZZATA PER IL 41 BIS CHE GIÀ IN PASSATO HA OSPITATO MAFIOSI DI SPICCO. INOLTRE, IN CITTÀ C’È UN BUON CENTRO ONCOLOGICO – IL COVO DI CAMPOBELLO DI MAZARA, DOVE IL BOSS HA VISSUTO NEGLI ULTIMI MESI, ERA IN PIENO CENTRO: POSSIBILE CHE NESSUNO SI SIA MAI ACCORTO DELLA SUA PRESENZA?

CARCERE LAQUILA

1. MESSINA DENARO DA IERI IN ABRUZZO,IPOTESI CARCERE L'AQUILA

(ANSA) - E' sbarcato ieri sera con un volo militare all'aeroporto di Pescara il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo l'arresto avvenuto a Palermo. L'ipotesi più accreditata, come anticipato da La Repubblica e il Centro, è che il boss venga detenuto nel carcere dell'Aquila poichè è una struttura di massima sicurezza, ha già ospitato personaggi di spicco ed anche perchè nell'ospedale del capoluogo c'è un buon centro oncologico.

arresto di matteo messina denaro 4

Non è escluso che il boss sia stato trattenuto altrove per la notte, o in una caserma o nei vari penitenziari della zona. Secondo quanto si è appreso, autorità ed istituzioni sarebbero state allertate.

2. MAFIA: ERA NEL PIENO CENTRO DEL PAESE COVO BOSS MESSINA DENARO

(ANSA) - E' in vicolo San Vito (ex via Cv31), in pieno centro a Campobello di Mazara, il covo dove si sarebbe nascosto il super latitante Matteo Messina Denaro negli ultimi periodi.

il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 1

La casa è stata perquisita stanotte. Alle operazioni ha preso parte il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e ora è presidiata dai carabinieri. Alle 8,30 al covo sono arrivati gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche di Messina che stanno passando al setaccio l'abitazione.

Sul posto anche il capitano dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa. Messina Denaro viveva in una casa che negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è rimasta disabitata.

matteo messina denaro

3. NEL CARCERE DELL'AQUILA CON MAFIOSI E BR

Estratto dell'articolo di Liana Milella per “la Repubblica”

Avrà "compagni" di tutto rispetto, nel carcere dell'Aquila, Matteo Messina Denaro. Nomi pesanti di Cosa nostra, come quelli di Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi; della 'ndrangheta, come Pasquale Condello; e della camorra come Paolo Di Lauro senior e Ferdinando Cesarano.

Ma in quel carcere c'è pure Nadia Desdemona Lioce che, per le Nuove brigate rosse, è stata condannata all'ergastolo per gli omicidi Biagi e D'Antona, visto che solo all'Aquila c'è la sezione del 41 bis per le donne. Ma nessuno di loro s' incontra mai. Perché quella prigione è stata pensata proprio, ed ospita solo detenuti al 41 bis. I maschi sono 160. Dodici le donne, 'ndranghetiste e camorriste. Un gruppetto di detenuti comuni, per lo più extracomunitari, pensa al vitto e alla manutenzione delle celle.

il volto di matteo messina denaro nel 2009

Un'oasi di carcere duro in Abruzzo? Proprio così. È il polo italiano del 41 bis. […] Ma […] qui, viste le sue condizioni mediche, c'è anche un buon reparto di medicina oncologica. […]

la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 1 matteo messina denaro nel giorno del matrimonio della sorella 10 agosto 1982 CARCERE LAQUILA 1 arresto matteo messina denaro CARCERE LAQUILA IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 2 arresto di matteo messina denaro 1