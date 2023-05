27 mag 2023 13:00

MEJO DE UN FILM WESTERN – NELLA CONTEA DI OAKLAND, NEGLI STATI UNITI, UN COWBOY, IN SELLA AL SUO CAVALLO, SI È “IMMESSO” AL GALOPPO IN AUTOSTRADA PER INSEGUIRE UNA MUCCA CHE ERA SCAPPATA DALLA SUA FATTORIA – L’UOMO HA PROVATO A ACCIUFFARE LA VACCA CON IL LAZO PRIMA CHE ANDASSE NELLA CORSIA OPPOSTA... – VIDEO!