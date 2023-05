27 mag 2023 18:21

UNA MITOMANE A NOZZE – SU INTERNET C’È UNA PROMESSA SPOSA CHE RACCONTA DI VOLER ESCLUDERE LA SORELLA (NONCHÉ SUA TESTIMONE) DAL MATRIMONIO PERCHÉ POTREBBE PARTORIRE QUEL GIORNO RUBANDOLE LA SCENA – SECONDO LA SPOSA GONFIA DI EGO, LA SORELLA AVREBBE PIANIFICATO TUTTO PER DISTOGLIERE L'ATTENZIONE E PORTARLA SU DI SÉ - TUTTI, SIA IN FAMIGLIA CHE GLI UTENTI IN RETE, LE DICONO CHE È UNA PAZZA: “FATTI RESTITUIRE LA CAPARRA E INVESTILA IN UN TERAPISTA”