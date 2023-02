"VOLEVANO SFREGIARMI, VOLEVANO ROVINARMI IL VISO. EPPURE IO NON SO CHI SIANO" - MARTINA MUCCI, BARISTA 28ENNE DI PRATO, È STATA PESTATA A SANGUE DA DUE UOMINI MENTRE RIENTRAVA A CASA DA LAVORO: "VORREI SOLO SAPERE PERCHÉ. NON HANNO DETTO NEMMENO UNA PAROLA. NON HO MAI RICEVUTO MINACCE O APPREZZAMENTI DI NESSUN GENERE. SE QUEI DUE UOMINI AVESSERO VOLUTO SOLO RAPINARMI SAREBBE FINITO TUTTO IN POCHI ISTANTI" - "HO DEI SOSPETTI. POTREBBE ESSERE STATO QUALCUNO CHE…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Leonardo Biagiotti per www.lanazione.it

MARTINA MUCCI

“Non li conoscevo, secondo me non sono nemmeno di Prato. Ma una cosa la so: volevano sfregiarmi, volevano rovinarmi il viso. E in qualche modo ci sono riusciti”. Parla con coraggio e disperazione Martina Mucci, 28 anni, […] barista in un locale poco distante da casa. […] racconta con lucidità quello che le è accaduto […] alle due di notte fra lunedì e martedì, una brutale aggressione sulla soglia di casa mentre tornava dal lavoro. […] ha un occhio tumefatto, il naso rotto, dodici punti di sutura tra il sopracciglio e la testa[…].

“Vorrei solo sapere perché […] perché questi due uomini si sono accaniti contro di me, perché hanno voluto sfregiarmi rovinandomi anche i denti, ai quali tengo molto. E’ questo che non capisco, sembra che abbiano voluto colpirmi proprio dove mi fa più male. Eppure io non so chi siano, non hanno detto nemmeno una parola e in questi giorni non ho mai ricevuto minacce o apprezzamenti di nessun genere. Non c’era nulla che mi potesse mettere in allarme. I social? Io non li uso, la mia vita è lavoro e casa. Non esco nemmeno quando sono libera, ecco perché non riesco a capire”.

MARTINA MUCCI

La polizia, che sta indagando sull’accaduto dopo la denuncia della ragazza, sembra pensare ad una rapina, però Martina non è convinta. “Se quei due uomini avessero voluto solo rapinarmi sarebbe finito tutto in pochi istanti, avrebbero preso la borsa e sarebbero scappati subito. […]”.

La giovane però aggiunge di non escludere che dietro l’aggressione ci possa essere qualche legame sentimentale del passato: «Sì, qualche sospetto ce l’ho, potrebbe essere stato qualcuno che mi conosce e non ha digerito certe cose. […]".

MARTINA MUCCI

[…] "appena sono entrata nel condominio ho sentito dei passi pesanti dietro di me, di qualcuno che corre, e in un attimo ho visto due uomini con il volto coperto piombarmi addosso. Mi hanno gettato a terra e hanno cominciato a colpirmi al volto, a darmi cazzotti sui denti. Avevano un coltello, una lametta o qualcosa di simile e mi hanno tagliato i capelli e la testa, colpendomi anche al volto. Non so dire per quanto siano andati avanti. Io gridavo ma nessuno sembrava sentirmi, poi ad un certo punto qualcuno ha acceso la luce e loro sono scappati via lasciandomi davanti alla porta di casa insanguinata”.

MARTINA MUCCI

[…] “[…]mi dovrò sistemare i denti, anche per mangiare. Credo che serviranno tempo e anche soldi, perché me li hanno rovinati. Devo comunque andare avanti. Ho solo paura che non si sentano soddisfatti, che pensino di non aver finito[…]”.

MARTINA MUCCI MARTINA MUCCI MARTINA MUCCI MARTINA MUCCI