IL RITORNO DEGLI ANARCHICI – DOPO CHE A BERLINO È STATA INCENDIATA L’AUTO DI UN DIPLOMATICO ITALIANO E CHE È STATO VIOLATO IL CONSOLATO DI BARCELLONA, A TORINO UN RIPETITORE TELEFONICO È STATO DATO ALLE FIAMME – VIDEO: A ROMA UN AGENTE È RIMASTO FERITO ALLA TESTA NEGLI SCONTRI DURANTE UNA MANIFESTAZIONE – L’ALLARME DELL’INTELLIGENCE: “ATTENTATI NEL NOSTRO PAESE”. ALLERTA PER MINISTERI E CARCERI

1 – PISTA ANARCHICA PER L'ATTACCO A DIPLOMATICI ITALIANI A BERLINO E BARCELLONA

La diplomazia italiana è di nuovo sotto attacco. E dietro i nuovi agguati c'è ancora una volta la mano degli anarchici, che vogliono Alfredo Cospito libero. Stretti attorno alle sorti del detenuto sottoposto al 41 bis a Sassari, hanno agito colpendo in poche ore il consolato generale di Barcellona, i cavi di un ripetitore di Torino e, se sarà confermata la pista delle indagini, perfino l'auto di un funzionario diplomatico a Berlino, data nella notte alle fiamme. […]

Del resto anche a Berlino è comparsa una scritta nei giorni scorsi a favore di Cospito: "No 41 bis, free Alfredo", in un quartiere non lontano da quello dell'incendio. E l'ambasciata aveva richiesto alla polizia tedesca di innalzare le misure di vigilanza, proprio in relazione all'allarme scatenato dall'attacco incendiario di dicembre all'auto della prima consigliera diplomatica dell'ambasciata di Atene, Susanna Schlein. [….]

Il rogo dell'auto a Berlino è stato denunciato alla polizia da testimoni intorno alle 3.10 del mattino, secondo l'informativa delle forze dell'ordine. E nell'incendio, stando alle prime ricostruzioni, è stata coinvolta anche una Opel. Nelle ore precedenti, a Barcellona, qualcuno aveva infranto la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato generale d'Italia, imbrattando la parete d'ingresso - un bassorilievo del noto scultore catalano Josep Maria Subirachs - con le scritte: "Libertat Cospido", "Amnestia totale".

Espliciti i riferimenti all'anarchico, condannato a 20 anni di carcere per una serie di attentati rivendicati fra il 2003 e il 2016. Il giornale El Periodico ha parlato di "cinque incappucciati" registrati da una telecamera di sicurezza, ma la polizia catalana non ha confermato, aggiungendo solo che "c'è un'indagine in corso". […]

2 – A RISCHIO MINISTERI E CARCERI

Se li aspettavano. E quasi certamente non saranno gli ultimi atti della campagna lanciata in nome di Alfredo Cospito. Se anche i segnali non fanno ritenere di essere prossimi al “salto di qualità”, all’escalation violenta che riporterebbe il nostro Paese in un periodo nero che pareva dimenticato, certo è che il “caso Cospito” è diventato un tema di sicurezza nazionale. […]

La Federazione anarchica informale (Fai) cui Cospito appartiene, del resto, da anni ha aderito all’idea proposta dai greci della Cospirazione delle cellule del fuoco (Ccf) di creare una rete internazionale di lotta. La chiamano Fronte rivoluzionario internazionale. Come la Fai in Italia, il Fronte si attiva per colpire obiettivi di volta in volta indicati nella galassia di blog e siti di riferimento (Inferno Urbano, per esempio). E che attingono alle tradizionali parole d’ordine, come «la dittatura dell’economia», «il saccheggio della natura», «la religione degli scienziati». […]

Quanti sono gli anarchici italiani? Non esiste un numero preciso, ma secondo gli analisti di polizia e carabinieri gli “operativi” disposti a partecipare alle campagne sono meno di un centinaio. Le “cellule” attive sono una dozzina, difficile però considerarli gruppi organizzati. Questo perché non esiste una struttura verticistica, motivo per cui sarebbe sbagliato ritenere Cospito come il capo della Fai o come colui che, alla maniera di un padrino, può dare ordini inviando pizzini dal carcere. […]

le aree dove maggiormente si avverte la presenza della Fai sono ancora la Toscana, la Liguria, il Piemonte, Milano, con apparizioni nel Lazio e in Campania. Nelle ultime informative di Polizia sono delineate le modalità di azione dei gruppi (incendi soprattutto e talvolta attentati dinamitardi) a palazzi istituzionali e simboli: infrastrutture per le telecomunicazioni (i tralicci, appunto), le sedi di Equitalia e delle forze di Polizia, le auto del car sharing, le banche. Il caso Cospito, ora, trascina nel mirino il ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

