UN SET DI MERDA – VA BENE ENTRARE NELLA PARTE, MA QUELLO SVALVOLATO DI JUDE LAW HA ESAGERATO: SI È FATTO CREARE UN “PROFUMO” A BASE DI SANGUE, MATERIA FECALE E SUDORE PER INTERPRETARE ENRICO VIII – PARE CHE LA PUZZA DEL RE SI SENTISSE A TRE STANZE DI DISTANZA E L’ATTORE HA VOLUTO LA MISCELA PER RICORDARLO: “INIZIALMENTE L’HO USATO IN MODO MOLTO BLANDO. POI È DIVENTATA UNA FESTA DELLO SPRAY”. IL RISULTATO? LA TROUPE HA INIZIATO A STARE MALE E AD AVERE CONATI DI VOMITO E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Sara Sirtori per www.amica.it

jude law 5

Quando lo ha detto la prima volta, la reazione di molti è stata: «Non ho capito bene». Invece, le parole dell’attore inglese sono state molto chiare. E le facce disgustate di chi ascoltava la conferenza stampa a Cannes 2023 di Firebrand, confermavano tutto. Jude Law […] ha spiegato come ha fatto a immedesimarsi in re Enrico VIII.

[…] Tutta colpa del profumo “speciale” che ha voluto fosse creato appositamente per lui.

firebrand 1

[…] «Ho letto diversi resoconti interessanti secondo cui si sentiva l’odore di Henry a tre stanze di distanza. La sua gamba stava marcendo e nascondeva la puzza con l’olio di rose. Ho pensato che avrebbe avuto un grande impatto se odoravo terribilmente», ha spiegato. […]

firebrand 3

Ha così trovato una specialista di profumi per creare una miscela personalizzata e rivoltante di odori per catturare quello emanato dal re. Che soffriva di caviglie gonfie e ulcere alle gambe nei suoi ultimi anni di vita. «Questa donna fa profumi meravigliosi, ma anche profumi terribili. In qualche modo è arrivata a questa straordinaria miscela di sangue, materia fecale e sudore».

firebrand 2

Ma non è finita qui. «Inizialmente l’ho usato in modo molto blando e ho pensato di usarlo su me stesso. Così da avere un certo impatto». Ma poi si è dato alla pazza gioia. «Quando Karim ne è entrato in possesso, è diventata una festa dello spray».

[…] Scene apocalittiche le descrive Alicia Vikander. Ricordando quando la troupe ha iniziato a stare male e ad avere conati di vomito ogni volta che bisognava girare una scena con Enrico VIII nei paraggi.

[…]

firebrand. 9 firebrand. 7 jude law 2 firebrand. 6 firebrand. 5 firebrand. 8 firebrand. 2

jude law 3 jude law 4 jude law 1 jude law alicia vikander 1 jude law alicia vikander 2