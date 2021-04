DAMOSE DA FA', VOLEMOSE BENE (SEMO GENTILONI) - DOPO ROBERTO GAROFOLI, TOCCA AD ANTONIO FUNICIELLO - NOMINATO SU SUGGERIMENTO DI GENTILONI, IL CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI HA INTRODOTTO ALLO SPAESATO MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ROBERTO CINGOLANI, LA BIONDISSIMA VALENTINA CANALINI, AVVOCATO DELLO STUDIO GATTI-PAVESI ESPERTA DI RETI, ENERGIA E INFRASTRUTTURE NONCHE' COLLEGA DELLA NIPOTE DI GENTILONI - L'IRRITAZIONE DI DRAGHI...

DAGOREPORT

VALENTINA CANALINI

Qual è la più grande delusione di Draghi da quando si è insediato a palazzo Chigi? Come dago-rivelato, il protagonismo del super boiardo sponsorizzato da Enrico Letta, Roberto Garofoli, non è piaciuto a SuperMario. Ancor meno ha digerito i suoi rapporti con Andrea Zoppini, pezzo da novanta del diritto societario, con cui ha anche firmato un articolo sul "Corriere della Sera".

Garofoli non rappresenta, però, l'unico bocconcino amaro dell'ex presidente della Bce. Ora ci si è messo il suo capo di gabinetto, Antonio Funiciello, che fu suggerito a Draghi da Paolo Gentiloni che lo aveva al fianco come capo dello staff all'epoca della sua presidenza del Consiglio, tra il 2016 e il 2017.

ANTONIO FUNICIELLO

Tanto per farsi mancare nulla, Funiciello ha ricoperto il ruolo di senior vice President di ''Joule'', la scuola di Eni per l’impresa e lo scorso ottobre, infine, era stato nominato dalla fondazione Leonardo presieduta da Luciano Violante direttore responsabile della rivista ''Civiltà delle macchine'' dopo la morte di Peppino Caldarola.

Il 45enne casertano è smaliziato, conosce il Palazzo e il potere. E, come ex staffista di Gentiloni, ha ottime comnoscenze. Una di queste è l'avvocato Valentina Canalini, biondissima partner dello studio Gatti Pavesi.

MARIO DRAGHI

Esperta di reti, energia e infrastrutture, la Canalini lavora con Sofia Gentiloni Silveri (nipote di Paolo Gentiloni). Competenze che potrebbero essere molto utili all'interno della famigerata e misteriosa "Transizione ecologica" che l'Italia dovrebbe compiere non si sa quando, non si sa dove.

E' quello che deve aver pensato il vispo Funiciello quando ha presentato l'avvenente avvocato al ministro Roberto Cingolani, piovuto a Roma da Genova senza avere molta cognizione delle liturgie della capitale. Questo "famo network", soprattutto se a vantaggio del dante-causa Gentiloni che ha ben sparpagliato le sue pedine, non è piaciuto granché a Mario Draghi, che ha giudicato inopportuna l'intraprendenza di Funiciello.

Sofia Gentiloni Silveri

VALENTINA CANALINI

PAOLO GENTILONI

VALENTINA CANALINI

A VALENTINA CANALINI IL DIPARTIMENTO RETI, ENERGIA E INFRASTRUTTURE DELLO STUDIO LEGALE GATTI PAVESI BIANCHI

Sebastiano Torrini per https://energiaoltre.it - 11 febbraio 2020

L’ingresso di Valentina Canalini e Sofia Gentiloni Silveri rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita intrapreso dallo studio anche nel settore reti, energia e infrastrutture

Nuovo acquisto in casa Gatti Pavesi Bianchi, lo studio legale italiano indipendente specializzato in diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari con sede a Roma e Milano. Valentina Canalini è la nuova partner del gruppo e avrà la responsabilità di guidare il dipartimento Reti, Energia e Infrastrutture, coadiuvata dalla senior associate Sofia Gentiloni Silveri.

VALENTINA CANALINI

IL PERCORSO DI CANALINI

Laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Milano, ha frequentato in qualità di Visiting Scholar la University of California, Berkeley nel 2007 e ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari presso l’Università di Bologna nel 2014. Da gennaio 2017 a giugno 2018 è stata Consigliere Giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare focus in materia di investimenti nei settori strategici.

VALENTINA CANALINI

L’ESPERIENZA

Valentina Canalini proviene dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ed è specializzata nei settori dell’energia, dei trasporti e delle infrastrutture, sia nell’ambito di operazioni Corporate/M&A che di Project Financing e PPP. Ha assistito clienti sia italiani che esteri nelle varie fasi di sviluppo e finanziamento di impianti energetici (produzione e stoccaggio di energia, sia da fonti rinnovabili che convenzionali) e progetti infrastrutturali (autostrade, ferrovie, ospedali etc.).

PERCORSO DI CRESCITA PER LO STUDIO GATTI PAVESI BIANCHI

L’ingresso di Valentina Canalini e Sofia Gentiloni Silveri ‘rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita intrapreso dallo studio, portando ad un consolidamento delle attuali expertise nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni, permettendo un lavoro sinergico con le pratice già esistenti, tra le quali, in particolare, diritto amministrativo e finanza strutturata’, sottolineano dallo studio che supera così i 100 professionisti.

PAOLO GENTILONI E MARIO DRAGHI VALENTINA CANALINI