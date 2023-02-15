FLASH! – ATTRAVERSO CANALI DIPLOMATICI, LA CASA BIANCA HA ESTERNATO LA PIU’ PROFONDA IRRITAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO DELLA MELONI, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, CHE PER MINIMIZZARE LE SPARATE PRO-PUTIN DI BERLUSCONI HA FATTO LA PIPI’ FUORI DAL VASO: “LA MELONI È L'UNICA CHE GARANTISCE LA POSIZIONE ITALIANA SULLA GUERRA. SIAMO L'UNICO INTERLOCUTORE AFFIDABILE PER L'AMERICA. SE SALTIAMO NOI A CHI SI AFFIDANO GLI USA, IL DEEP STATE, L'OMINO DELLA CIA?” – GLI USA HANNO SOTTOLINEATO CHE, NEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO, HANNO BISOGNO DI GRAN BRETAGNA, FRANCIA E GERMANIA, NON CERTO DELL’ITALIA…

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politica

COM’È ANDATO L’INCONTRO, IGNORATO DA TUTTI I GIORNALONI, TRA MATTARELLA, E L’EMIRO DAL QATAR, TAMIM BIN HAMAD AL-THANI? INTANTO, L’ACCORDO DIPLOMATICO TRA GLI SHERPA ERA STATO SIGLATO PRIMA DELL’ARRIVO DI AL-THANI: NESSUN RIFERIMENTO ALLO SCANDALO QATARGATE CHE HA TRAVOLTO IL PARLAMENTO EUROPEO, E HA SCOPERCHIATO IL "SISTEMA PANZERI" E LA SUA RETE ITALIANA. LA SCELTA HA PAGATO: IL BAFFUTO SOVRANO HA PROMESSO RICCHI INVESTIMENTI IN ITALIA – SUL PIATTO LA DELEGAZIONE QATARINA HA MANIFESTATO L’INTERESSE AD INVESTIRE IN ARMAMENTI ITALIANI. OVVIAMENTE SI È PARLATO DI GAS E ARMI…

FLASH! - COME MAI, SOLO ALL’ULTIMO GIORNO, LA DUCETTA HA CHIESTO ALL’AVVOCATURA DI STATO DI REVOCARE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO ‘RUBY TER’ A CARICO DI BERLUSCONI? EPPURE LA RICHIESTA A GIORGIA ERA PARTITA UN MESE FA DA NONNO SILVIO. MA LEI HA FATTO SPALLUCCE FINCHE’ ER POMPETTA SI E’ ROTTO IL CAZZO DI NON CONTARE NIENTE E HA FATTO QUELLA SPARATONA ANTI-ZELENSKY CHE HA SPUTTANATO IL GOVERNO SUL PIANO INTERNAZIONALE. A QUEL PUNTO, A CALDEGGIARE LA REVOCA, E’ INTERVENUTA MARINA B.: “CARA GIORGIA, LO TENGO BUONO IO…” – CAPITA L’ANTIFONA, LA MELONI L’HA RITIRATA…

“MARGARET THATCHER ERA MARGARET THATCHER, E WINSTON CHURCHILL ERA WINSTON CHURCHILL. CALENDA NO”MATTIA FELTRI INCENERISCE CARLO CALENDA PER LA SUA VALUTAZIONE DELLA SCONFITTA DEL TERZO POLO (“HANNO SBAGLIATO GLI ELETTORI”): “CI VERREBBE IN SOCCORSO MARGARET THATCHER, SECONDO LA QUALE UNA MAGGIORANZA NON PUÒ TRASFORMARE CIÒ CHE È SBAGLIATO IN GIUSTO, E PURE WINSTON CHURCHILL, SECONDO IL QUALE IL MIGLIORE ARGOMENTO CONTRO LA DEMOCRAZIA È UNA CONVERSAZIONE DI CINQUE MINUTI CON UN ELETTORE MEDIO. PERÒ RIMANE UN DETTAGLIO…”

“TAJANI È LA DEBOLEZZA DELLA STABILITÀ” – “IL FOGLIO”: “SI CANDIDA AL NOBEL PER LA PACE 2023. LO CHIAMANO ANTONIO IL 'PORTAORDINI', TAJANI IL 'NUNZIO DEGLI INTERNI', IL 'POVERO TONIO'. DA VENTIQUATTRO ORE DEVE AFFRONTARE UNA GRANDE CRISI INTERNAZIONALE LUNGO IL CANALE PONTINO. IL SUO CANDIDATO ALLE REGIONALI DEL LAZIO È STATO “STRACCIATO” DAL CANDIDATO DI CLAUDIO FAZZONE, SUO ARCINEMICO" - "LE STA 'PRENDENDO' DA MELONI, CHE GLI RIMPROVERA LE PAROLE DI BERLUSCONI, MA LE PRENDE ANCHE DA BERLUSCONI, CHE GLI RIMPROVERA DI ESSERE TROPPO VICINO A MELONI…” - LA MISSIONE DIPLOMATICA CON LA FRANCIA E QUELLA CON IL PPE