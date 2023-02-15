FLASH! – ATTRAVERSO CANALI DIPLOMATICI, LA CASA BIANCA HA ESTERNATO LA PIU’ PROFONDA IRRITAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO DELLA MELONI, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, CHE PER MINIMIZZARE LE SPARATE PRO-PUTIN DI BERLUSCONI HA FATTO LA PIPI’ FUORI DAL VASO: “LA MELONI È L'UNICA CHE GARANTISCE LA POSIZIONE ITALIANA SULLA GUERRA. SIAMO L'UNICO INTERLOCUTORE AFFIDABILE PER L'AMERICA. SE SALTIAMO NOI A CHI SI AFFIDANO GLI USA, IL DEEP STATE, L'OMINO DELLA CIA?” – GLI USA HANNO SOTTOLINEATO CHE, NEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO, HANNO BISOGNO DI GRAN BRETAGNA, FRANCIA E GERMANIA, NON CERTO DELL’ITALIA…-