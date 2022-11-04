FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “D'ALEMA CI SPIEGA CHE LA CRISI DELLA SINISTRA È DOVUTA ALLA ‘SBORNIA ANTIPOLITICA’ CHE HA INVESTITO I PARTITI. LA DIAGNOSI NON È SORPRENDENTE. È LA TERAPIA, CHE STUPISCE. PER GUARIRE, PRESCRIVE UN'ALLEANZA URGENTE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE: PROPRIO QUELLO CHE HA UBRIACATO GLI ITALIANI AIZZANDOLI CONTRO I PARTITI. È COME SE UN MEDICO SUGGERISSE DI CURARE L'ALCOLISMO ENTRANDO IN SOCIETÀ CON L'OSTE…”

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politica

LA MELONI PAGA PEGNO AI SUOI AMICI POLACCHI – SUI MIGRANTI “IO SONO GIORGIA” CONTINUA A FARE LA BULLETTA E SPOSA IN TOTO LA LINEA DEI SUOI AMICI DI VISEGRAD, CHE DI SOLITO SONO AGLI ANTIPODI DELL’ITALIA SULLA QUESTIONE – MA MELONI, CHE IN EUROPA FA PARTE DEL GRUPPO “CONSERVATORI E RIFORMISTI” (NEL QUALE IL PIS POLACCO HA LA DELEGAZIONE PIÙ AMPIA) NON VUOLE ROMPERE CON I SUOI ALLEATI. E PER QUESTO È DISPOSTA AD ANDARE ALLO SCONTRO CON FRANCIA E GERMANIA. CIOÈ CHI COMANDA DAVVERO NELL’UE…