“KULEBA ERA FURIOSO” – DURANTE IL SUO INTERVENTO AL CONSIGLIO ESTERI DELL’UNIONE EUROPEA, IL MINISTRO UCRAINO, DMITRY KULEBA, SI È INCAZZATO E HA USATO “PAROLE MOLTO FORTI”. IL MOTIVO? I RITARDI SULL’APPROVAZIONE DEL SECONDO PILASTRO DEL PIANO UE SULLE MUNIZIONI, BLOCCATA A CAUSA DELLA POSIZIONE FRANCESE – KULEBA SI SAREBBE LAMENTATO ANCHE PER “LA BASSA QUANTITÀ” DI RIFORNIMENTI E SULLA MANCANZA DI MISSILI…

(ANSA) - "Kuleba ha usato parole molto forti nel corso del suo intervento al Consiglio Esteri Ue, era furioso". È quanto rivela una fonte bene informata a proposito della reazione del ministro degli Esteri ucraino ai ritardi sulla decisione di approvare il secondo pilastro del piano Ue sulle munizioni a causa della posizione francese.

Stando alla fonte, Kuleba si è anche lamentato anche per "la bassa quantità di munizioni" ricevute sinora attraverso il primo pilastro del piano nonché per la mancanza di missili a lungo raggio, definiti cruciali per poter procedere con la controffensiva.

