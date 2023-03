15 mar 2023 16:14

“CON I REPUBBLICANI È A RISCHIO GRAN PARTE MIA POLITICA ESTERA” - JOE BIDEN AVVISA ZELENSKY SUL RISCHIO DI UN BLOCCO AI FINANZIAMENTI VERSO KIEV: “I REPUBBLICANI ALLA CAMERA? GLI ESTREMISTI SONO CIRCA IL 40% DEL GRUPPO E NON INTENDONO SOSTENERE MOLTI CAPITOLI DI POLITICA ESTERA. HO INCONTRATO LO SPEAKER KEVIN MCCARTHY. SI È SEDUTO CON ME E HA DETTO COSA FAREMO? E IO GLI HO RISPOSTO 'TI INVIERÒ IL MIO BUDGET IN DETTAGLIO IL 9 MARZO, TU INVIA IL TUO E NEGOZIEREMO MA…”