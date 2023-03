“SARÒ UNA MOTOSEGA” – L'ULTIMO DEI POPULISTI ARRIVA DALL'ARGENTINA: È JAVIER MILEI, 53 ANNI, EX DOCENTE DI ECONOMIA, DEPUTATO E FONDATORE DI "LIBERTAD AVANZA", CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI DI OTTOBRE – IN UN MOMENTO IN CUI L'INFLAZIONE AL 100% STRANGOLA L'ECONOMIA ARGENTINA, HA RAGGIUNTO IL 17% NEI SONDAGGI, PROMETTENDO TAGLI SU TUTTO – SI SCAGLIA CONTRO I POLITICI (“BRANCO DI LADRI E CRIMINALI”) E INVITA A “BRUCIARE” LA BANCA CENTRALE. È A FAVORE DELLA DISTRIBUZIONE ILLIMITATA DI ARMI E CONTRO L'ABORTO – MOLTI LO PRENDEVANO PER UN MATTO ESALTATO MA ORA… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Daniele Mastrogiacomo per “la Repubblica”

javier milei leader del partito libertad avanza 5

L’Argentina come il Brasile e prima ancora come gli Usa. Ogni momento di crisi acuta ha il suo salvatore. […] A Buenos Aires si chiama Javier Milei, 53 anni il prossimo ottobre, ex docente di Economia, grande oratore, istrione provocatorio, lanciato nell’arena politica dove è già stato eletto deputato e come leader di Libertad Avanza, partito da lui appeno formato, ora punta alla Casa Rosada con un 17% dei consensi che gli attribuiscono i sondaggi in vista delle presidenziali di ottobre.

javier milei leader del partito libertad avanza 3

Noto sui social e in tv per il caschetto di capelli ricci che scuote infervorando il pubblico, ha appena presentato il suo programma di governo. Ha un nome che parla da solo: “Piano motosega”. Tagliare, tagliare, tagliare. Gli stipendi dei politici «branco di ladri e criminali»; dei ministeri della Salute, Lavori Pubblici, Istruzione e Sviluppo sociale «inutili parassiti»; della Banca Centrale «da bruciare» per il debito accumulato.

Molti lo prendevano per un matto esaltato. Ma lui ha insistito, offrendo una miscela di ultraliberismo e populismo. Ha fatto breccia. È favorevole alla vendita e l’acquisto di organi, alla distribuzione illimitata di armi per difendersi dalla criminalità dilagante. Contro l’aborto perché «a favore della vita»; indifferente all’unione tra coppie omosessuali «tanto, il matrimonio è un contratto» e alla liberalizzazione della droga «se hai voglia di suicidarti è affare tuo».

javier milei leader del partito libertad avanza1

Difende il porto d’armi «perché toglie allo Stato il monopolio della violenza». Ma soprattutto odia tutto ciò che è di sinistra. “I mancini”, come li chiama. Nessuno si salva: dagli eterni peronisti, compresa l’ala di Cristina Kirchner, alla destra raccolta attorno a Mauricio Macri che bolla come “kirchnerismo bonario”, “populismo freddo”.

[...] Soprattutto adesso che l’Argentina annaspa sotto la spinta dell’inflazione che ha superato il 100%, raddoppiando in un anno i prezzi al consumo e ripiombando tra gli spettri del corralito del 1991. Metà della popolazione fatica a mangiare, un quarto non sa come sbarcare il lunario e nutrire i propri figli. La crisi è politica, oltre che economica e sociale. Il Frente de Todos del presidente Alberto Fernández è ancorato al 25%, la destra di Juntos por el Cambio non supera il 27.

javier milei leader del partito libertad avanza 9

Javier Milei si piazza come arbitro che gestirà la partita delle prossime presidenziali. Si erge a paladino antisistema, con frasi semplici, dirette: vita, libertà, proprietà sono i diritti fondamentali.

[...] Javier Milei non è più la macchietta che divertiva. L’Argentina ha i suoi antidoti a difesa della democrazia. Forse reggeranno ancora alle elezioni di ottobre. Ma nel 2027, senza più creditori disposti a salvarla, le porte si apriranno all’uomo della motosega.

javier milei leader del partito libertad avanza 8 javier milei leader del partito libertad avanza 10 javier milei 10 javier milei leader del partito libertad avanza 11 javier milei 11 javier milei 12 javier milei 13 javier milei leader del partito libertad avanza 2 javier milei leader del partito libertad avanza 4 javier milei leader del partito libertad avanza 6 javier milei leader del partito libertad avanza